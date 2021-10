Andrés ‘Balán’ Gonzales sabe lo que es dar una vuelta olímpica con Alianza Lima y lo que es cargar con la responsabilidad de los goles en una final. El exatacante blanquiazul, a pocas semanas de la final de la Liga 1 ante Sporting Cristal, le brinda un consejo importante a Carlos Bustos sobre su principal figura Jefferson Farfán.

El campeón con Club Alianza Lima, en 1997, aseguró a Trome que sería un error hacer jugar 90 minutos a la ‘Foquita’ como ha sugerido horas previas el DT victoriano. “No se pueden aventurar a decir que ya está haciendo las cosas bien, tal vez lo inicias y no les va a rendir como ellos esperan. No está para más de treinta o cuarenta minutos. El jugador obvio que tiene mucha ilusión y esta clase de partidos los quiere jugar”, señaló ‘Balán’.

“Si el profesor le pregunta él responderá ‘ya, ponme’, pero el entrenador tiene que ser cauto y no dejarse llevar por la ilusión. Yo lo dosificaría. Él ha demostrado que cuando entra lo hace con potencia, a tope y darle más tiempo es correrse un riesgo”, comentó el ex goleador sobre el momento previo a la final.

El sorprendente sistema defensivo de Alianza Lima cuenta con una estadística única, pues el equipo 'Blanquiazul' es el que ha recibido menos goles en la Liga 1, apenas 13 goles en 24 partidos jugados. Estos números le llenan de confianza para enfrentarse en la final del campeonato contra Sporting Cristal. (Fuente: América TV)

‘Balán’ reconoce que la clave estará identificar el momento exacto para el ingreso de la ‘Foquita’. “Para mi modesto entender, su mejor momento es empezando el segundo tiempo y media hora antes del final. ahora también depende mucho del resultado”, agregó el exjugador victoriano”.

Andrés 'Balán' Gonzales junto a Jefferson Farfán en un evento de ayuda (Foto: GEC)

“Paolo Guerrero le daría mas jerarquía a Alianza Lima”

La posibilidad de la llegada del ‘Depredador’ ilusiona al recordado atacante. “Estamos hablando de jugadores de mucha jerarquía para esta Copa Libertadores. Lo que rinde Paolo Guerrero nadie lo puede cuestionar y a esto súmale el plus que le pondría por ser hincha de Alianza Lima, va a ser muy atractivo. Ojalá que tome una decisión importante en estos que son sus últimos años y que estos se den en el fútbol peruano”, expresó.

“Marcelo Martins ha hecho méritos para llegar”

El ‘Plan B’ de Alianza Lima también representa un lujo para el exblanquiazul . “Marcelo Martins ha demostrado que es el goleador de las Eliminatorias, uno de los torneo más duros del mundo y ese es mérito suficiente para ponerse la casaquilla de Alianza Lima, sería un gran fichaje, pero creo que Paolo está por delante”, argumentó.

¿Alianza Lima vs Sporting Cristal?

El popular ‘Balán’ ha defendido ambas camisetas, pero reconoció no tener un favorito para levantar el título. “Es una final entre dos equipos regulares. Sporting Cristal está apuntando a la juventud y es un mérito, mientras que Alianza Lima apuesta por jugadores experimentados. Ojo que no solo con gente ‘de peso’ se ganan títulos, hay que correr también. La juventud también quiere ganar cosas y los más grandes tiene la oportunidad para decir que siguen en vigencia”, analizó el actual técnico de menores en Universitario de Deportes.