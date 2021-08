Pese a su corto tiempo en el club y a un tener un pasado con camiseta de Sporting Cristal, Josepmir Ballón ha logrado ganarse el respeto de los hinchas de Alianza Lima. El volante es el capitán del equipo y su despliegue en el campo se hace notar en una volante que ha sido una de las más sólidas a lo largo de la temporada.

Josepmir Ballón tiene 33 años y no descarta terminar su carrera vistiendo los colores de Alianza Lima, afirmó en entrevista a RPP: “¿A quién no le gustaría terminar su carrera en un equipo grande? De hecho que me gustaría hacerlo en Alianza Lima. Pero lo tomo con calma, sé que un equipo grande siempre va a buscar lo mejor y espero las decisiones de ellos”.

Ballón estuvo en la mala temporada de Alianza Lima el 2020, pero ahora le toca saber qué es luchar por el campeonato con los íntimos: “Para mí, quedarme en Alianza Lima era una buena decisión. Uno no sabía lo que iba a pasar hoy. Lo que se ha venido dando es producto del esfuerzo de todos”.

Alianza Lima logró un importante triunfo ante César Vallejo con tanto de Jefferson Farfán. Sobre el retorno de la ‘Foquita’, dijo: “Se han dicho muchas cosas que pueden ser o no ciertas, lo que vende afuera, pero sabemos lo que Jefferson Farfán ha hecho, todo lo que ha pasado y ha sufrido en su momento. Es entendible su reacción en la celebración”.

Debido a los encuentros de la Selección Peruana en la fecha triple de las Eliminatorias, el próximo encuentro de Alianza Lima será en alrededor de quince días. Enfrentarán a Binacional. Están obligados a ganar para mantener distancia con los otros equipos.