Lionel Messi y otras 29 estrellas del fútbol aparecen en la nómina de futbolistas que aspiran a ganar el Balón de Oro. La premiación se realizará este lunes 29 de noviembre desde las 2:30 p.m. (horario peruano) y en la víspera se conoció que el argentino es el principal candidato para conseguir el galardón que entrega la revista France Football.

Luego de las proyecciones de la prensa internacional, hay voces que saludan el resultado que sitúan al argentino como el ganador. Sin embargo, también existen críticas de los personajes que se oponen a que el jugador de PSG se adjudique el séptimo trofeo a lo largo de su carrera profesional.

A ese equipo pertenece Jean-Pierre Papin, ganador del Balón de Oro en 1991. El francés, de entrada, está sorprendido de que Leo Messi aparezca como el gran favorito a solo unas horas de la gala que se desarrollará en París. Asimismo, el mundialista aprovechó para sacar de esa posición privilegiada a Cristiano Ronaldo.

“¡Hace cinco meses que no juega! Vi que hablábamos de él y no lo entiendo. Añadamos también a Cristiano Ronaldo en este caso”, expresó un indignado Papin. Enseguida, el ganador de la Champions League con Milan (1993-94) argumentó que el ex Barcelona no ha mostrado su mejor versión desde que aterrizó a Francia.

“Desde que ganó la Copa América, ¿qué ha estado haciendo Messi en París? Marca un gol en la Liga, tres en la Champions League... No tengo nada contra Messi, es uno de los mejores jugadores de la historia. Pero este año, no se lo merece”, manifestó el exfutbolista de Olympique Marsella o Bayern Múnich.

En el cierre, Papin consideró que otorgarle el premio de France Football al argentino le restará valor. “Elegir a Messi en 2021 sería devaluar el Balón de Oro, ya que significaría que ya no damos la posibilidad a los jugadores de alto rendimiento de ganar el trofeo. Cuando se sabe lo difícil que es rendir bien durante toda una temporada, eso no es normal”, cerró.

Balón de Oro, los nominados

Además de Lionel Messi, en la lista entregada por France Football aparecen estrellas de la talla de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Neymar, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Robert Lewandowski, Luka Modric, Jorginho, Mohamed Salah, Luis Suárez, Kevin De Bruyne y otro puñado de cracks que sueñan con el galardón.