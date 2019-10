Cristiano Ronaldo SÍ y Lionel Messi NO: Los primeros 20 nominados al Balón de Oro 2019

Va saliendo la lista. La fiesta de la entrega del Balón de Oro 2019 ya empezó a vivirse con la presentación de los primeros 20 nominados, de los 30 finalistas, que pelearán por adueñarse del trofeo que entrega la revista francesa France Football, sin Lionel Messi.

[Mira la galería y conoce a los primeros 20 nominados al Balón de Oro 2019]

En lo que va de los anuncios, aparecen nombres como los de Cristiano Ronaldo y Virgil Van Dijk, finalista y ganador, respectivamente, de los premios FIFA The Best, mientras que Lionel Messi, quien completó la terna, aún no aparece en la lista.

Otros jugadores que no aparecen en la lista son Mohamed Salah (Liverpool), Harry Kane (Tottenham) y el último ganador del Balón de Oro Luka Modric, por nombrar algunos que tuvieron una destacada temporada 2018-19 y que podrían estar en esta larga lista que se está presentando.

Junto a estos primeros 20 nominados en la categoría mejor jugador masculino, también se anunciarán las 20 candidatras al Balón de Oro Femenino, así como los finalistas al trofeo Kopa (mejor jugador joven de la temporada) y el trofeo Yashin (mejor arquero de la temporada).

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.