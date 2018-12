Balón de Oro: Luka Modric levantó trofeo al mejor jugador del mundo del 2018 |VIDEO |FOTOS

Luka Modric consiguió levantar el Balón de Oro 2018. El conductor del Real Madrid ha conquistado el máximo galardón que reconoce al mejor jugador del año y se impuso en una votación final a Cristiano Ronado y Antonie Griezmann. El volante se convierte además en el primer croata de la historia en hacerse con este premio y el décimo madridista en levantarlo.



Luka Modric era el favorito después de levantar el premio al mejor futbolista del año de la UEFA durante la pasada temporada, ganar el Balón de Oro del Mundial Rusia 2018 y el premio The Best. El jugador del Real Madrid fue felicitado por la presidenta de Croacia y recibió el abrazo de Florentino Pérez, presidente del cuadro merengue.



Durante los días se filtró que Luka Modric iba a ser el vencedor del Balón de Oro 2018 y las predicciones no fallaron. Porque méritos ha hecho de sobra. Después de realizar una temporada sobresaliente con el Real Madrid, donde fue clave en la histórica tercera Champions League y su buena actuación en Rusia que le ha valido para entrar en los libros de historia tras conseguir llegar hasta la final.

Luka Modric levantó el Balón del Oro 2018.