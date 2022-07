Barcelona vs. New York Red Bull EN VIVO vía Barça TV ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido amistoso de pretemporada este sábado 30 de julio del 2022 desde las 6:00 p.m. (horario peruano) en el estadio Red Bull Arena de Nueva Jersey.

Los azulgranas cerrarán la gira por Estados Unidos con la disputa de su cuarto compromiso y, sobre todo, con grandes sensaciones en torno a lo ofrecido por el conjunto que lidera el técnico Xavi Hernández. El cuadro catalán llega a esta cita con victorias sobre Inter Miami y Real Madrid; además, un empate con Juventus.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. New York Red Bull en partido amistoso?

Perú – 6:00 p.m.

Ecuador – 6:00 p.m.

Colombia – 6:00 p.m.

México – 6:00 p.m.

Chile – 7:00 p.m.

Venezuela – 7:00 p.m.

Bolivia – 7:00 p.m.

Paraguay – 7:00 p.m.

Argentina – 8:00 p.m.

Uruguay – 8:00 p.m.

Brasil – 8:00 p.m.

España – 1:00 a.m. (31 de julio)

Se espera que Barcelona realice modificaciones con relación al juego frente la ‘Juve’. Así, Sergiño Dest debe conservar su lugar en la zaga por Sergi Roberto, quien se marchó antes de tiempo contra los italianos. Ronald Araujo, Gavi Pedri, Raphinha y Ansu Fati serían los otros rostros que iniciarían en el elenco de Xavi.

De su lado, New York Red Bull está en plena competición durante la temporada regular de la Major League Soccer. De hecho, los ‘Toros Rojos’ se ubican en la tercera casilla de la Conferencia Este y la jornada anterior vencieron 3-4 a Austin FC. No obstante, los neoyorquinos perdieron a mitad de la semana ante Orlando City en la US Open Cup y quedaron eliminados en semifinales.

Barcelona vs. New York Red Bull: canales de transmisión

Para ver el partido entre Barcelona y New York Red Bull en amistoso de pretemporada hay una opción en los canales de habla hispana. Si vives en España puedes seguirlo a través de TV3.

¿Dónde ver online el Barcelona vs. New York Red Bull en partido amistoso?

Para ver la transmisión online del partido entre Barcelona y New York Red Bull puedes hacerlo a través de una señal. Si te encuentras en España puedes seguir este partidazo por la señal online de Barca TV.

¿Cómo ver Barça TV en vivo?

Para ver Barça TV gratis fuera de Cataluña podrás hacerlo a través de una suscripción a Movistar+ y en otros servicios televisivos.

Movistar+: 69

Orange TV: 107

TV de Virgin Telco: 78

TV de Telecable: 47

TV de Euskaltel: 66 y 89

TV de Mundo R: 72 y 89

TV de Racctel+: 89

Barcelona vs. New York Red Bull: posibles alineaciones del partido

Barcelona: Ter Stegen; Dest, Christensen, Araujo, Alba; Gavi, Busquets, Pedri; Raphinha, Lewandowski, Ansu Fati.

New York Red Bull: Coronel; Edwards, Nealis, Long, Tolkin; Morgan, Yearwood; Clark, Fernández, Ngoma; Klimala.