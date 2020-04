El éxito, la gloria, los aplausos y toda la atmósfera triunfal que vivió Barcelona durante una década también tuvo un lado oscuro, tormentoso y doloroso que lo sufrió el 'Cerebro’ del equipo, Andrés Iniesta, el conductor del cuadro azulgrana, liderado por Lionel Messi, requirió la intervención de su familia y del propio Josep Guardiola quienes sacaron del pozo oscuro de la depresión que estuvo a punto de acabar con su carrera.

Las primera frases de Andres Iniesta en el primer capitulo de sus serie que se estrena, este jueves, en la plataforma de Rakuten fueron las siguientes. “Pasan los días, no mejoras, te das cuenta de que no tienes vitalidad, todo se va volviendo nublado y oscuro. Comencé a entrenar, pero no me sentía bien. La lesión no mejoraba (Rotura de aductor derecha) y luego vino la muerte de mi amigo Dani Jarque. Fue como un disparo muy potente que me hizo volver a caer abajo porque no estaba bien”, revela el ‘Cerebro’ de Barcelona.

LIonel Messi, Neymar y el Josep Guardiola se vuelven protagonistas en la historia del volante de Barcelona. “Tras la pretemporada yo le veía más triste. Le pregunté, pero no sacaba nada en claro. Hasta que me enteré su problema, yo no sabía cómo tratarlo, pero el club echó una mano y fue tratado con especialistas”, contó el popular ‘Pep’ quien recibió la ayuda de Imma Puig, la psicóloga que llegó a Barcelona para rescatar a Andres Iniesta.

La especialista confesó que no es extraño este tipo de afecciones “Después de un momento muy brillante, muy intenso, uno siente un vacío. Es como una depresión post-parto”, resumió la especialista. “Fue un trabajo de equipo, de familia, todos a una”, agregó y resaltó el apoyo de sus padres, su esposa, sus compañeros de equipo.

Para Andrés Iniesta solo quedan palabras de agradecimiento para su entorno. “Todos me ayudaron muchísimo a ser algo mejor que yo. Lo explico no por dar una lección de cómo superar una depresión o ansiedad o como quieras decirle. Soy un personaje público, pero tras explicarlo mucha gente me ha dicho que ha ido a la consulta preguntando por problemas similares”, señaló.