Barcelona: Antoine Griezmann posó con la camiseta de este equipo de la Superliga Argentina | VIDEO | FOTOS 

Los hinchas de Barcelona se han quedo sorprendidos al ver a uno de sus delanteros más costosos, Antoine Griezmann , ha vuelto a reforzar su admiración por las costumbres sudamericana al punto que se ha mostrado cariño por un equipo de la Superliga Argentina y que no es Boca Juniors o River Plate.



Antoine Griezmann, campeón del mundo con Francia, es un enamorado de la cultura rioplatense, no solo por beber yerba mate, sino también por hablar español fluido y llamó la atención del mundial cuando en Rusia 2018 lució un casaquilla de Boca Juniors.



Esta vez Antoine Griezmann, lució una nueva camiseta y fue la de Talleres de Córdoba , un regalo que no dudó en compartirlo desde su cuenta de Instagram, algo que sorprendió a los hinchas más radicales de Barcelona.



Entrevista a Antoine Griezmann

Lo anecdótico es que Talleres de Córdoba le hizo llegar la casaquilla con su apellido y con el número 17 en la espalda, el mismo que tiene en Barcelona. En la publicación el 'Principito' no dudó en agradecer al uruguayo Richard González, preparador físico del cuadro argentino y amigo de Antoine Griezman en su etapa en Atlético Madrid.