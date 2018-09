Barcelona: Antoine Griezmann reveló porqué rechazó sumarse al equipo de Lionel Messi |VIDEO |FOTOS  

Antoine Griezmann , campeón del mundo en Rusia 2018, era la figurita que Barcelona quería en esta temporada y puso todo poder financiero para llevárselo de Atlético Madrid, pero el francés rechazó la posibilidad de jugar junto a Lionel Messi por esta poderosa razón.



Antoine Griezmann confesó a diario 'AS' reconoció que no lo mueve el dinero, y que por encima de este esta el cariño. "No me quedé por dinero en el Atlético de Madrid, porque el dinero no es lo más importante para mí. Yo me quedo donde me quieran más, donde me den más amor, más afición...".



"Decirle no al Barcelona da grandeza al Atlético, al 'Cholo', a mis compañeros... Confío en ellos y nos aportamos mucho. Si son malos, me voy. Pero tengo confianza en el 'Cholo', en el club y en todos mis compañeros. Yo les quiero ayudar para crecer y confío en ellos para que me hagan crecer a mí.", aseguró Antoine Griezmann.



Antoine Griezmann , reconoció que le afectaron algunas pifias que sufrió en el Wanda Matropolitano ante el Eibar. Algunos hinchas lo pifiaron cuando tocaba el balón porque pensaban que ficharía por Barcelona y jugaría al lado de Lionel Messi. Pero Diego Godín y Diego Simeone calmaron a los fanáticos.



"Entiendo al aficionado, se dijeron muchas cosas. Quedarme por dinero, nunca. Si es así me voy a China, me iría allí si quisiera cobrar más. Tengo un entrenador que me quiere y que me da confianza y tengo unos compañeros que creen en mí. Y detrás hay una afición que sé que me quiere y lo vi cuando el primer partido de esta temporada en nuestro estadio", comentó el fichaje frustrado de Barcelona.



Antoine Griezmann renovó por quinta vez con Atlético Madrid hasta el 2023 y su cláusula de rescisión se estableció en 200 millones de euros.