La eliminación temprana de Barcelona en la Champions League ha dejado bastante para el análisis. De hecho, tras concluir el partido contra Bayern Múnich (derrota por 3-0), Thomas Müller dejó duras palabras para referirse al equipo español. Sin embargo, el alemán no ha sido el primero, pues el año pasado, Arturo Vidal presagió lo podía pasar con los catalanes.

El artillero germano campeón del mundo sostuvo que “el Barça no puede afrontar nuestra intensidad. Técnicamente lo tienen todo, grandes jugadores, a nivel técnico y táctico. Pero no pueden competir a máxima intensidad en el fútbol de máximo nivel”, en diálogo con la plataforma DAZN.

Las expresiones de Müller, por más crudas que suenan para una institución grande, solamente ratifican el pensamiento de un hombre que convivió con los blaugranas hasta hace unos meses: el ‘King’ Vidal. El centrocampista chileno, antes de marcharse al Inter de Milán, profundizó en las debilidades de los culés.

“El Barcelona primero tiene que cambiar su forma de pensar, de que el fútbol ha evolucionado mucho, ya el ADN está quedando atrás y los otros equipos están mejorando en otros aspectos; el fútbol en estos momentos es más físico, de más fuerza y velocidad, y la técnica a veces pasa a un segundo plano”, explicó el sudamericano.

En la misma línea, Vidal se centró en los errores que comete el club catalán con miras a las grandes competiciones a nivel local e internacional. Y es que, las instituciones con grandes ambiciones, según el ‘Rey Arturo’, necesitan configurar una plantilla con jerarquía para luchar mano a mano con adversarios fuertes.

“Un equipo, que yo pienso es el mejor del mundo, no puede tener 13 jugadores profesionales y los demás sean menores. No porque no merezcan estar ahí, pero en este equipo tienen que estar compitiendo por quién es mejor y quién tiene que jugar. Todos los equipos tienen 23 jugadores para pelear el puesto, crecer e ir cada día mejor; pero cuando no avanzan, cuando piensas que con tu ADN puedes llegar a ganar siempre, estás muy equivocado”, cerró el año pasado.