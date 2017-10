Gerard Deulofeu anotó un gol de escándalo debido al evidente error del árbitro en el partido ante Málaga en el Camp Nou por la fecha 9 de la Liga Santander.



Lucas Digne entró en el área y llegó hasta el borde del campo, pero la pelota se le fue. Traspaso la línea pero el árbitro Pablo González y sus asistentes no lo vieron así.



Al final Digne lanzó el centro. No obstante, la jugada era tan evidente que los jugadores del Málaga renunciaron al juego. Pero no se cobró nada. Deulofeu hizo lo suyo y anotó el 1-0.

Mira el polémico gol de Deulofeu para Barcelona:

Barcelona: Deulofeu anotó un gol que generó escándalo en la Liga Santander [VIDEO]

Sin duda, el arquero de Málaga y todos sus compañeros buscaron al árbitro para reclamar la jugada y pedir explicaciones tras la jugada de Digne, que originó el gol de Barcelona.

Así fue la reacción de los jugadores del Málaga previo al gol de Barcelona:

Así fue la reacción de los jugadores del Málaga previo al gol de Barcelona: Así fue la reacción de los jugadores del Málaga previo al gol de Barcelona: Así fue la reacción de los jugadores del Málaga previo al gol de Barcelona:

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.