¡Tiembla, Gallese! Conoce al arquero de ascendencia peruana que juega en Barcelona y que se perfila como su sucesor

En las últimas horas el nombre de Diego Koechen (15 años), futbolista estadounidense de madre peruana y padre venezolano, fue tendencia en Perú tras conocer que milita en el Cadete B de Barcelona . Y es que, tras el éxito de Gianluca Lapadula con la bicolor, está claro que no hay que cerrarle las puertas a los deportistas que no han nacido en el país, pero tienen ascendencia peruana.

En una entrevista con el portal https://marcetfootball.com/ Diego Kochen cuenta que siempre quiso ser portero, pero le costó convencer a sus entrenadores para que le pusieran en esa posición. “Comencé a jugar a los 5 años, pero no fue hasta los 8 que me estrené como guardameta”, recuerda el joven futbolista de Miami. “Lo único que tengo en mi memoria de cuando era pequeño es que quería ponerme en la portería. Tuve que insistir mucho y al final mi entrenador me dio la oportunidad de participar en un torneo como arquero suplente. Sin embargo, el titular se enfermó justo antes de la competición, y acabé sustituyéndole. Todo lo demás es historia” afirmó.

“Llegar a este club ha sido una experiencia excepcional. Valoro inmensamente el apoyo y el trato del Barça en todos los aspectos. Es lo mejor que me ha pasado en la vida”, explica el guardameta estadounidense, que llegó al club azulgrana tras pasar por la Academia de Alto Rendimiento Marcet.

Su vida en España

“Estaba jugando en el West Pines United, en Florida, cuando el padre de uno de mis compañeros organizó un viaje a Madrid para asistir al ‘Clásico’, hacer turismo y también jugar varios partidos amistosos. Allí surgió la oportunidad de desplazarnos a Barcelona para enfrentarnos a un equipo Marcet. Además del partido, como parte de la visita también tuvimos unas sesiones de entrenamiento que aún recuerdo muy bien. Todos quedamos muy impresionados y mi padre decidió empezar a apuntarme a los cursos de esta academia”, recuerda Diego Koechen en aquella entrevista.

Marcet fue el paso anterior para poder llegar Barcelona. Diego Koechen durante tres años defendió esos colores antes de su fichaje por el elenco azulgrana. “Comencé en 2016 con los campus de verano en Barcelona. Luego seguí participando en varios cursos intensivos e incluso en torneos internacionales en Suiza, Italia, Rumanía y Alemania. Hasta 2018, cuando mi familia decidió mudarse a Barcelona por cuestiones de trabajo. Eso permitió que mi hermano y yo nos pudiéramos apuntar al Programa Profesional, donde estuve hasta mayo de 2019″, señaló.

A su vez, Diego Koechen comentó cómo se enteró que el Barcelona tenía interés en él. “La verdad es que no sé dónde y cuándo los ojeadores del Barça se fijaron en mí, pero debió de ser en alguno de los partidos que hice con Marcet. Lo que sí sé es que fui el último en enterarme del interés del Barça, ya que mis padres no me lo comunicaron hasta el final. Finalmente me lo dijeron en casa, justo después de un entrenamiento en Marcet. Evidentemente sentí una alegría muy grande. ¡No me lo podía creer! Me quedé mudo por unos minutos. Formar parte del mejor equipo del mundo es como un sueño. Es un honor, pero también una gran responsabilidad. Mis principal objetivo es seguir trabajando durísimo, aprendiendo cada día para mejorar y poder permanecer en el FC Barcelona”, sentenció.





