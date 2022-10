Barcelona perdió 3-0 en casa ante el Bayern Munich por la quinta fecha de la fase de grupos de la Champions League. Sin embargo, el cuadro ‘culé’ ya se encontraba eliminado al momento de salir al campo de juego y la goleada en contra fue simplemente el colofón de un rotundo fracaso.

Así lo vio también Pedri, el joven futbolista del Barcelona y la selección española. Con un gran dolor en el corazón, el volante admitió que el plantel no estaba preparado para jugar una Champions League.

“ Claro que es un fracaso, el Barça tiene que pasar de grupo y no lo ha hecho porque no merecimos seguir en la Champions. Somos un equipo muy joven, con mucho margen de mejora, hemos hecho grandes fichajes, pero no nos da para competir en la Champions y ha sido una gran decepción”, aseguró tras la derrota ante los ‘bávaros’.

“Nos faltan muchas cosas, pero hay que hacer autocrítica. Es cierto que en Múnich merecimos más, en Milán se dieron un par de circunstancias, pero tras ver lo de hoy se ha visto que no estamos preparados para competir en la Champions ”, añadió.

Asimismo, Pedri reflexionó sobre lo que necesitan fortalecer para volver a ser un club protagonista. “Nos falta más calma con la pelota para atacar, es una de las grandes cosas que tenemos que mejorar. Y a parte de lo anímico, se ha visto que el Bayern era muy fuerte físicamente y ganar los duelos es muy importante en esta competición”, sentenció.

Barcelona perdió 3-0 ante Bayern Múnich por la quinta jornada del grupo C de la Champions League en el estadio Spotify Camp Nou. Sané, Choupo Moting y Pavard sentenciaron la goleada. Los de Xavi deberán jugar la Europa League por segunda temporada consecutiva.

