Barcelona lo hizo oficial: Técnico Valverde se refirió a su continuidad en el club azulgrana

Ernesto Valverde ha sido uno de los personajes más criticados en los últimos días por los hinchas del Barcelona , luego de la dolorosa eliminación en semifinales de la Champions League a manos de Liverpool. La herida aún está abierta y sobre ello habló el técnico en conferencia de prensa.

"Cuando hay un golpe así todo se tambalea. Cuando pasan estas cosas hay que quemar todo y romperlo todo. Es como cuando tus hijos tienen una pataleta y luego lo debes poner todo en su sitio", dijo Ernesto Valverde en la previa al duelo entre Barcelona y Getafe.

El español de 55 años reconoció, además, haber sostenido una reunión con el presidente del club Barcelona, Josep Maria Bartomeu, en la que le hizo saber su respaldo para continuar con el desafío. "He hablado con el presidente y me siento respaldado", afirmó.

"Le pregunté cómo estaba y él me preguntó cómo estaba yo. Hablé con el presidente y me ha transmitido su apoyo absoluto", agregó Valverde, quien comentó sentirse con fuerzas para tratar de levantar al Barcelona del golpe a nivel europeo.

"Claro que me siento con fuerzas. No quiero esconderme debajo de una piedra. Estamos tocados, no lo voy a negar. Es una oportunidad para intentar ayudar al equipo e intentar levantarlo. Y mostrarse de una manera diferente a lo que esperan nuestros enemigos", sentenció Valverde.