Barcelona: Rabiot decidido a irse del PSG pero azulgranas no confirman fichaje

Fichajes: Adrien Rabiot , de 23 años, quiere irse del PSG , según aseguró su madre y agente, Véronique Rabiot, quien también desveló que el club parisino declinó una oferta por su hijo del Barcelona el pasado verano.



La decisión "es definitiva porque la situación hoy, como todo el mundo ve, se ha degradado completamente. No es posible dar marcha atrás", dijo en una entrevista a RTL. Véronique, quien criticó al director deportivo del PSG, Antero Henrique, por forzar a Rabiot a firmar la renovación de su contrato, que vence en junio de 2019.



El jugador, quien no figuró en la convocatoria del partido de Copa de este martes, ya quiso abandonar el club el pasado verano, cuando la entidad parisina no aceptó una oferta del Barcelona, señaló la madre del futbolista.



"El club la declinó, con todo el derecho de hacerlo. Ellos nos dijeron que la oferta llegó en la víspera del cierre del mercado de fichajes" , sostuvo. Véronique aclaró que actualmente no tienen un acuerdo con otro club.



"Siempre he respetado las reglas y los protocolos, todo el mundo lo sabe. No tenemos el derecho de hablar con otro club antes del 1 de enero y no lo haremos antes de esa fecha" , afirmó.



El entrenador del París Saint-Germain, el alemán Thomas Tuchel, dijo el pasado lunes que no descarta la salida de Rabiot en el mercado invernal.



Barcelona niega acuerdo con Rabiot

Por otro lado, Barcelona rechazó este miércoles confirmar las informaciones aparecidas en la prensa sobre la eventual llegada del centrocampista del PSG, Adrien Rabiot, quien rechazó prolongar su contrato con el club parisino.

"No se puede confirmar nada", "solo hablamos de jugadores que están en club" y "Rabiot es jugador del PSG", indicó a la AFP un portavoz del club azulgrana.



FUENTE: EFE - AFP

