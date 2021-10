La posible salida de Ronald Koeman de la dirección técnica del FC Barcelona abrió una serie de posibilidades que van desde Xavi, leyenda del club, hasta Roberto Martínez, entrenador de la selección de Bélgica. Sin embargo, un sorprendente nombre se sumó a las especulaciones, el de Guti.

Durante una actividad en la que LaLiga presentó a sus embajadores, la prensa le preguntó a Guti, exjugador del Real Madrid, sobre la posibilidad de dirigir al Barcelona. La respuesta del exdelantero causó más revuelo que lo esperado.

“¿Entrenar al Barça? ¿Por qué no? Ahora mismo estoy libre. Uno quiere demostrar que tiene madera para entrenar”, manifestó Guti ante la consulta de un periodista.

Guti sobre dirigir al Barcelona: “¿Por qué no?”. Video: Marca.

Guti luego opinó sobre la situación del cuadro azulgrana. “La del Barça es una situación complicada. Está en una situación económica delicada y echar a Koeman les costaría dinero”, expresó. Además, se refirió a la posibilidad de que Xavi tome las riendas de la escuadra ‘culé’.

“Si Xavi entrena como jugaba va a ser un crack. Tiene ADN Barça pero se puede encontrar una plantilla con la que no puede desarrollar su estilo. La situación no es la ideal para llegar ahora”, añadió.

¿Guti al Barcelona? El exjugador se retracta

Ante el revuelo que generaron sus declaraciones, el exfutbolista español intentó ponerle paños fríos. En conversación con el programa ‘El Larguero’ de la cadena SER. “Cada vez que me hacéis esa pregunta, yo ya no sabía qué contestar y he contestado así, digo, bueno, por lo menos que piensen otra cosa. Obviamente, no, claro. Como madridista... Y siempre digo que disfruto viendo al Barcelona perder. No me iría nunca y creo que tienen un lío bastante grande formado como para meterse ahí”, aclaró.