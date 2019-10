Barcelona: Hugo Gatti "Lionel Messi no es más que Di María y al lado de Maradona, no existe" |VIDEO

Lionel Messi regaló una noche para el recuerdo a los hinchas de Barcelona y en medio de esa algarabía de los hinchas en el Camp Nou, uno de los ídolo de la selección argentina y de Boca Juniors, Hugo Orlando Gatti, panelista de 'El Chiringuito' se encargó de desdibujar la figura de su paisano al lado de Diego Maradona.



El 'Loco' Hugo Gatti, dio un punto de vista en medio de la euforia. “No soy anti-argentino, anti-Lionel Messi, pero hasta que no juegue bien los partidos difíciles, será un Messi local, uno más, nada más”, dijo el golero histórico de Boca Juniors.



El golero argentino reveló una parte de la realidad que pocos le pueden cuestionar. “Es muy fácil jugar en su casa, en su terrenito. A Lionel Messi lo veo jugar con equipos medio pelo. Que juegue en la Champions, que juegue con Argentina, que juegue el Mundial... Ahí va pelea con Maradona, Di Stéfano, Pelé o Cruyff. Mientras tanto será un consumo local, interno. Y a mí me encanta Messi, pero no juega los partidos grandes”.



Lionel Messi recibió estos palos del gran Hugo Gatti desde España

Las criticas a Lionel Messi no se detuvieron y lo comparó con otros compañeros de la selección argentina. “Las últimas dos Champions League que jugó Messi no tocó el balón, y con Argentina tampoco toca el balón. Es más Ángel Di María que Messi. Esa es la realidad, y no tiene que doler”, dijo el 'Loco' Gatti ante la sorpresa de todos sus compañeros.



En medio de los palos el panelista también abriga un deseo , pro es contundente con el '10' de Barcelona. “En partidos grandes no lo vi. Ojalá gane el Mundial con Argentina y que me tape la boca a mí y a la mayoría de los argentinos. Al lado de Maradona no existe Messi”, concluyó.