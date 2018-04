Barcelona fue eliminado por Roma en los cuartos de final de la Champions League. El equipo azulgrana la pasa mal en esta competición hace 4 años y tras su desastrosa participación en el encuentro frente al equipo italiano, varios nombres habrían sentenciado su salida.



Samuel Umtiti y Nelson Semedo fueron los dos jugadores del Barcelona en la defensa azulgrana que no dieron la talla y los delanteros de la Roma-Dzeko y Schick- hicieron lo que quisieron con ellos.



Umtiti estaría buscando opciones para salir del Barcelona después del Mundial, pues la directiva azulgrana no pretende darle lo que él pide, además de no dar la talla en el cuadro culé.



Ernesto Valverde, entrenador del Barcelona, habló tras la eliminación en Champions League, (Video: El Chiringuito)

Por otro lado, el lateral derecho Semedo no es una opción viable para Valverde. Lo demostró hoy cuando Kolarov, Dzeko, De Rossi y compañía pasaban por su zona y el futbolista del Barcelona no podía hacer nada. Un puesto que sería completamente para Sergi Roberto en la próxima temporada, aunque hoy jugó en el mediocampo.



Finalmente, está el defensa colombiano Yerry Mina, quien tuvo que ver la derrota del Barcelona frente a Roma desde las gradas. Si bien hoy no fue parte del encuentro, el futbolista no es de la confianza de Valverde y el West Ham de la Premier League estaría tras sus pasos.



Barcelona cayó 3-0 ante Roma en el partido de vuelta por los cuartos de final de la Champions League. El equipo italiano logró la histórica remontada para pasar a la semifinal del torneo europeo.

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE