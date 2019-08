Barcelona y el caso Neymar: Comunicado oficial sobre supuesta cesión préstamo del PSG con opción de compra

El vicepresidente del Barcelona , Jordi Cardoner, se refirió respecto al astro brasileño y el denominado "caso Neymar", que involucra su regreso al club tras su fichaje con PSG.



Luego de los rumores de un posible fichaje de Neymar por parte de Barcelona, ahora se ha planteado la opción de un préstamo del brasileño con opción de comprar el pase al final de la cesión, según la prensa española.



Ante esto, el directivo catalán insistió en que "no hay caso Neymar" en declaraciones a la televisión regional catalana, añadiendo que ver a Neymar en el Barcelona "es complicado".



"A día de hoy no hay caso, como ya dijo el presidente (Josep Maria Bartomeu), y es complicado", dijo Cardoner, preguntado por un eventual fichaje del brasileño.



Respecto a la supuesta situación a disgusto de Neymar en el París Saint Germain, Cardoner afirmó que "somos actores pasivos. Sabemos que no está a gusto en París y es una situación que se debe resolver en París".

⚽ ¡GOOOOOL DEL BARÇA! GOOOOL DE LUIS SUÁREZ! ¡Primer partido de la temporada y primer gol para el uruguayo! 👏 (2-1, min. 89) pic.twitter.com/at2ZqbnQF2 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 4, 2019

El vicepresidente azulgrana también negó que hayan contactado con Neymar: "No hemos hablado con ellos. Respetamos mucho a los clubes y a los rivales y si algún día hay caso Neymar ya hablaremos".



Insistido si descarta la vuelta al Camp Nou de Neymar en este mercado, Cardoner aseguró "hoy, a esta hora, está descartado. Nosotros tenemos todo el armamento para afrontar Liga y Champions con altas posibilidades", añadió.



Las palabras de Cardoner llegan el mismo día en que el diario deportivo catalán Sport publicó que Barcelona y PSG podrían explorar la vía de una cesión con opción de compra al final de temporada, como forma de hacer recalar al brasileño en el equipo azulgrana.

