Barcelona: ¿Cuántos puntos le falta para ser campéon de la Liga Santander?

Barcelona venció 2-0 al Athletic Bilbao en el Camp Nou y se favoreció de la derrota del Atlético Madrid ante Villarreal. Azulgranas ampliaron la ventaja sobre los Colchoneros.



Barcelona, líder de la Liga Santander, pasó de 8 a 11 puntos de ventaja sobre Atlético Madrid a falta de nueve fechas para culminar el torneo. Es decir, quedan 27 puntos en disputa.



¿Cuántos puntos necesita Barcelona para ser inalcanzable? Solo necesita 16 puntos. Es decir, las combinaciones probables podrían ser cinco victorias y un empate, o seis triunfos seguidos, que por lo demostrado los azulgranas, están aptos para lo lograrlo.



Barcelona se coronaría campeón de la Liga española con tres fechas de antelación, si logra ganar de manera consecutiva. Podrían celebrar el título ante Deportivo La Coruña, una fecha antes del clásico ante Real Madrid.

Los partidos que le restan a Barcelona en la Liga Santander:



Fecha 30: 31/03/18 Sevilla vs Barcelona

Fecha 31: 07/04/18 Barcelona vs Leganés

Fecha 32: 14/04/18 Barcelona vs Valencia

Fecha 33: 17/04/18 Celta de Vigo vs Barcelona

Fecha 34: 21/04/18 Barcelona vs Villarreal

Fecha 35: 28/04/18 Deportivo La Coruña vs Barcelona

Fecha 36: 05/05/18 Barcelona vs Real Madrid

Fecha 37: 12/05/18 Levante vs Barcelona

Fecha 38: 19/05/18 Barcelona vs Real Sociedad

Barcelona 2-0 Athletic Bilbao: Goles y resumen

El triunfo 2-0 de Barcelona ante Athletic Bilbao



Paco Alcácer marcó en sustitución de Luis Suárez y Lionel Messi anotó por sexto partido consecutivo para que el Barcelona derrotara al Athletic Bilbao y reforzara considerablemente su liderato a falta de nueve fechas.



Sin el uruguayo Suárez debido a una sanción, Alcácer registró su tercer gol del campeonato a los ocho minutos, mientras que Messi celebró su 25ta diana a los 30 para ampliar su ventaja como máximo cañonero de la liga, que disputa su 29na fecha.



Barcelona comanda ahora la clasificación con 75 puntos a cambio de los 64 del Atlético de Madrid, que perdió 2-1 en los descuentos en su visita al Villarreal, quinto lugar con 47 unidades.



El equipo dirigido por el argentino Diego Simeone logró adelantarse con gol de Antoine Griezmann, por la vía del penal a los 20 minutos, pero acabó encajando su tercera derrota del torneo, víctima de un doblete de Enes Unal (82 y 91).



Unal niveló de cabeza y luego rebanó un balón suelto en el área rojiblanca, para que el Villarreal rebasara en la tabla al Sevilla. "Fueron dos jugadas a balón parado. No tiene explicación”, comentó el mediocampista del Atlético, Saul Ñiguez. “No creo que tengamos que pensar en la liga”.



Atlético Madrid sigue detrás del Barcelona, ahora con 11 unidades de distancia y cada vez menos margen para remontar.

