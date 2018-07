Barcelona le robó jugador a la Roma con acuerdo y lo fichó en solo dos horas: La oscura historia de Malcom

Ramón Rodríguez Verdejo 'Monchi', director deportivo de la Roma , denunció que el hecho de que el brasileño Malcom Filipe Silva de Oliveira haya fichado por el Barcelona pese a tener un acuerdo ya anteriormente cerrado con el conjunto romano es "complicado de entender".



Roma anunció un principio de acuerdo con el Burdeos para el fichaje de Malcom , uno de los mejores extremos de la última Ligue 1, pero el club francés bloqueó la negociación con el conjunto italiano tras recibir una propuesta económica más ventajosa procedente del Barcelona .



"Lo que pasó con Malcom es fácil de explicar, pero complicado de entender. Era un jugador que gustaba mucho a la dirección deportiva, estaba en línea con el perfil que estamos buscando", afirmó Monchi en una entrevista con la televisión oficial de la Roma.



El directivo español explicó que empezó a negociar con el Burdeos por Malcom hace una semana y que alcanzó el acuerdo el lunes a las 17.00 locales.



"La negociación estaba cerrada. Hasta tuvimos el permiso y la autorización para que el jugador viajara a Roma para pasar el reconocimiento médico. Tenía un avión a las 21.00 locales (19.00 GMT). Todo estaba cerrado, por eso estábamos tranquilos", dijo.

Horas después, al enterarse de los rumores sobre el posible interés del Barcelona en Malcom , Monchi llamó al presidente del Burdeos, el francés Stephane Martin, quien le confirmó que el club azulgrana había realizado una oferta más alta con respecto a la de la Roma.



"Yo le dije que ya teníamos el acuerdo, que todo estaba cerrado. Pero él dijo que todavía nada había sido firmado y que, pese a que nosotros ya enviáramos los documentos, no se podía hacer nada", aseguró Monchi.



"Lo siento por lo que ha pasado, creo que la sociedad ha hecho más de lo que se había acordado con el Burdeos. El presidente de la Roma, quiero subrayarlo, quiso subir la oferta, pero cuando la negociación se volvió una subasta hemos decidido dejarlo", agregó.



Y prosiguió: "Quien quiere fichar por el Roma está bien. Quien no quiere fichar por nosotros, no está bien. Estamos trabajando y encontraremos a un jugador que quiera venir a la Roma y que sea igual o mejor que Malcom "

