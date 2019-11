Barcelona: Ronald Koeman confiesa acuerdo para dejar Holanda y fichar por azulgranas | VIDEO | FOTOS  

Ronald Koeman , uno de los ídolos de Barcelona y actual entrenador de la selección de Holanda , aceptó que en su contrato con el combinado tulipán existe una cláusula que le permitiría dejar el buzo de su país para tomar las riendas del cuadro azulgrana.



Ronald Koeman sabe que tiene un compromiso con su país hasta la Euro 2020. ¡Real Madrid, Liverpool o PSG abstenerse. “Esto implicaría solo para Barcelona y solo para después de la Eurocopa. No me voy a ir ahora, eso es cien por cien seguro”, afirmó el DT Koeman para la cadena Fox Sports.



La selección de Holanda hizo contrato a Ronald Koeman para que no solo lleve a los Países Bajos a la Euro 2020 sino que también lo clasifique al mundial de Qatar 2022. todo haría indicar que luego de la competencia europea el futuro del ídolo azulgrana ya estaría trazado.



Ronald Koeman cerca de Barcelona

El actual momento de Barcelona despierta los rumores y las posibilidades de que un nuevo entrenador pueda reemplazar a Ernesto Valverde que aún no ha llegado a sintonizar con los hinchas y parece que tampoco con su plantel de jugadores, entre ellos Lionel Messi.



Ronald Koeman se vio obligado a confirmar la existencia de la cláusula favorable al Barcelona después de que el director de la federación holandesa, Nico-Jan Hoogma, hablara sobre ella en una entrevista realizada hace dos semanas.



“Me pareció desafortunado que sacara a relucir eso. No estoy enfadado, pero hablamos sobre el asunto”, indicó Koeman. “Una mentira piadosa a veces puede ser buena, yo las digo de vez en cuando”, añadió