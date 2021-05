NO SE AGUANTÓ. Ronald Koeman es un entrenador que no suele referirse a los árbitros o a sus decisiones, pero el que le mostraron la tarjeta roja contra Granada, en la última jornada de la Liga Santander y le dieran dos fechas de castigo acabó con su paciencia. El técnico del FC Barcelona también se refirió a las chances de su equipo de ganar el torneo, pese a perder el último partido.

“Por decir ‘vaya personaje’ te dan dos partidos. Bueno, si insultas de verdad creo que te dan 20 partidos. Creo que es muy exagerado y por eso vamos a recurrir”, dijo el holandés previo al duelo de mañana contra Valencia. El club decidió presentar una apelación por considerar excesiva la sanción.

Hay que recordar que el pasado jueves, el Barza jugó un duelo pendiente ante Granada que, de ganarlo, lo colocaba como líder del torneo. Los ‘culés’ empezaron arriba con gol de Messi, pero errores defensivos permitieron que el rival de vuelta y arruine los deseos del local.

“Si no estás bien, si no estás metido, si faltan cosas, se paga caro. Es lo bonito de esta temporada. No hay ningún equipo superior a los demás, son momentos de partidos en los que hay opciones para ganar. Hemos hablado, hay que estar más concentrados, hay que cerrar más espacio entre los cinco cuando defendemos. Es verdad que hay que mejorar”, reconoció Koeman.

ℹ El FC Barcelona presentará recurso a la sanción a @RonaldKoeman



El siguiente rival del Barza es Valencia este domingo, un equipo que apenas se está pudiendo escapar de la zona de descenso, ya que se ubica en el puesto 14. Además, es el ex equipo de Ronald Koeman quien no tuvo un buen paso por el club que juega en Mestalla.

“(El encuentro) es crucial para nosotros, pero creo que lo mismo existe para el Atlético de Madrid esta tarde, para el Madrid esta noche y depende de los resultados para el Sevilla el lunes. Para nosotros después de una derrota lo importante es ganar”, apuntó el entrenador ‘culé.

Barcelona tuvo la gran chance de liderar la liga Santander, pero el Granada dio el golpe (AP Photo/Joan Monfort)

El neerlandés confió en las opciones de sus hombres, que tras perder contra el Granada no dependen de sí mismos, porque el español “es un campeonato fuerte en el que hay muy buenos equipos”, como demuestra que a falta de cinco jornadas haya “cuatro equipos luchando para ganar la liga que están en tres puntos entre ellos”.

Para el duelo del domingo, Lionel Messi y Antoine Griezmann volverán a comandar la ofensiva del Barcelona que la próxima semana recibirá al Atlético de Madrid.