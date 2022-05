Barcelona SC vs. Lanús EN VIVO vía Star Plus ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 4 del Grupo A de la Copa Sudamericana, este miércoles 4 de mayo desde las 7:30 p.m. (hora peruana y ecuatoriana) y 9:30 p.m. (hora argentina). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN y Star+(Star Plus). Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

El ecuatoriano Barcelona SC y el argentino Lanús se verán las caras en Guayaquil, en un encuentro por la cima de la serie, que también integran Metropolitanos y Wanderers. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Monumental Banco Pichincha.

¿A qué hora se juega el Barcelona SC vs. Lanús?

Perú, México, Colombia y Ecuador: 2:00 p.m.

Bolivia y Venezuela: 3:00 p.m.

Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil: 4:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

Barcelona SC vs. Lanús: canales del partido y cómo ver por TV

El Barcelona SC vs. Lanús será uno de los duelos más atractivos de la jornada de la Copa Sudamericana. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio Monumental Banco Pichincha y será transmitido para Sudamérica, por Star+(Star Plus), mientras que en Estados Unidos se podrá ver por beIN SPORTS CONNECT.

Barcelona SC vs. Lanús: así llegan los equipos

Barcelona SC, que marcha segundo de la llave con seis puntos, recibirá al líder Lanús (siete) en su fortín del puerto de Guayaquil.

Sin calentamiento en el certamen local luego de que se aplazara su encuentro con Emelec por el Clásico del Astillero, Barcelona se ha enfocado en mejorar su deficiente ofensiva.

La apretada victoria de 1-0 sobre el venezolano Metropolitanos en la tercera fecha de la Sudamericana encendió las alarmas en el DT Jorge Célico.

Aunque no le va bien en el torneo argentino, en el que marcha en el puesto 11 de la Zona 2, Lanús se ha hecho fuerte en la Sudamericana, un torneo en el que quedó campeón en 2013 y subcampeón en 2020.

En su último encuentro, los argentinos recuperaron el ánimo tras vencer 1-0 a Independiente con un gol de Ángel González.

Barcelona, por su parte, ha sido imparable en el campeonato ecuatoriano en el que se ubica primero por nueve fechas consecutivas.

De cara a su encuentro con Lanús, Célico señaló que todavía no podrá contar con Damián Díaz, quien se recupera de una lesión.

Barcelona SC vs. Lanús: probables alineaciones

Barcelona SC: Javier Burrai, Pedro Velasco, Carlos Rodríguez, Darío Aimar, Leonel Quiñónez, Adonis Preciado, Nixon Molina, Bruno Piñatares, Isaac Delgado, Jonathan Perlaza y Gonzalo Mastriani. DT: Jorge Célico.

Lanús: Fernando Monetti, Leonel Di Plácido, Matías Pérez, Yonathan Cabral, Franco Ortellado, Diego Valeri, Facundo Pérez, Maximiliano González, Ángel González, Claudio Spinelli y José Manuel López. DT: Jorge Almirón.

Con información de AFP.