GLORIA Y NO EUROS. Barcelona anunció hace poco a Sergio Agüero como flamante refuerzo para la nueva temporada y espera ahora que Lionel Messi pueda decidir su continuidad. En el caso del ‘Kun’, que perdió la Champions con Manchester City, el atacante decidió aplicar un gran gesto que beneficia a la economía de un Barcelona que también fichó al defensa Eric García

Según Mundo Deportivo, cuando el cuadro ‘culé' buscó al ‘Kun’ Agüero le comentaron que les era imposible abonarle el mismo salario que percibía en el City. Es decir, los 23 millones de euros brutos que cobraba por año. El jugador no lo pensó mucho.

Pese a tener una oferta de la Juventus de Turín, con un salario superior al que iba a ganar en España, Agüero inmediatamente dio el ‘Sí' a la directiva de Joan Laporta y desechó la propuesta de la ‘vieja señora’. Esto pese a que en Italia los impuestos son mucho más bajos.

En el Barcelona, el jugador ganará solo 6 millones de euros brutos al año. Eso sí, tiene especificadas en el contrato algunas variables, como los títulos que puede ganar, la cantidad de partidos jugados o goles anotados, que pueden aumentar sus ingresos al final de la temporada.

Ya en su presentación oficial, el argentino confirmó que lo suyo era deportivo y no económico. “Cuando surgió la posibilidad de venir al Barça no lo dudé. Como dije, cualquier jugador no dudaría. ¿La mejor motivación de venir al Barça?, el Barça. Estar en el Barça, donde está el mejor jugador del mundo”, expresó.

Sergio Aguero deja el Manchester City después de diez años en el club. Se fue como campeón y goleador histórico.

Agüero fue goleador histórico de Manchester City, ganó 15 títulos y es leyenda en el equipo de ‘Pep’ Guardiola. Eso sí, las ganas que tenía de jugar al lado de Lionel Messi también lo movieron mucho al momento de dar el salto de la Premier League a la liga española.

“Obviamente es un orgullo que juguemos juntos (con Leo Messi), pero lo que decida Leo lo decidirá él. Si sigue acá, que creo que sí, intentaremos dar lo mejor, como hemos hecho siempre, en la selección”, sentenció el delantero, cuya cláusula de rescisión está valorada en 100 millones de euros.

Ahora queda esperar si la ‘pulga’ y el ‘Kun’ podrán compartir equipo, algo que según medios españoles es bastante probable. Lionel Messi respondería antes de la Copa América si acepta o no el ampliar su vínculo con Barcelona que finaliza este mes de junio.

