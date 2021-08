Después de pasar los últimos diez años de su vida en la ciudad de Mánchester, a Sergio Agüero le tocó mudarse a España para iniciar una aventura con Barcelona. El delantero, luego de unas merecidas vacaciones tras ganar la Copa América con la selección argentina, tiene apenas unos días de instalado en su nueva casa.

Como es evidente en este tipo de casos, el jugador necesita un medio de transporte para moverse de su vivienda a las instalaciones del club. Entonces, el ‘Kun’ Agüero no ha tenido inconvenientes en abrir la billetera para hacer un importante desembolso con la finalidad de comprarse un moderno coche.

Los principales medios españoles han reportado que el goleador de los azulgranas adquirió un espectacular Ferrari SF90 Stradale, conocido por tratarse del primer automóvil híbrido que ofrece la reconocida compañía italiana. De acuerdo con los informes, este bólido está valorizado en nada menos que en uno 500 mil euros.

El 'Kun' Aguero adquirió un Ferrari SF90 Stradale. (Foto: Twitter)

El nuevo carro del ‘Kun’ Agüero se destaca porque posee un sistema que está compuesto por un total de cuatro motores, tres de ellos eléctricos con 220 caballos de vapor (CV) de potencia máxima y un motor gasolina 4.0, indican las especificaciones sobre el modelo que ha sido lanzando al mercado en mayo del 2019.

Una vez más, el máximo anotador en la historia de Manchester City muestra que tiene una predilección y debilidad por los autos. De hecho, durante su estancia en Inglaterra, el futbolista confesó que tuvo en su poder un Lamborghini y más adelante un Range Rover, que luego sorteó entre los empleados de los ‘Citizens’.

“En 2014 pagué un millón y medio de dólares por un Lamborghini Aventador. No sé para qué mie… me lo compré. Debe tener unos 1.200 kilómetros en seis años. Apenas lo usé. Llevo dos años pensando para qué mierda me compré ese auto. Fue muy al pedo. Ahora lo único que hace es cagarse de frío por la lluvia. Tiene telarañas y todo”, comentó en una transmisión en vivo.

Barcelona entra en acción

Los azulgranas se medirán este miércoles a Salzburgo en Austria en un amistoso de pretemporada. Se espera que, para este compromiso, Ronald Koeman envíe a la cancha a gran parte del equipo titular que usará en el inicio de la campaña con jugadores como Gerard Piqué, Jordi Alba, Frenkie De Jong, Memphis Depay o Antoine Griezmann.