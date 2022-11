El retiro de Gerard Piqué marca el fin de una era en Barcelona, un proceso que empezó con la salida de Lionel Messi y que, seguramente, terminará con la supuesta no renovación de Sergio Busquets cuando acabe su contrato. Esta nueva etapa que se avecina necesita de líderes que tomen la posta y Xavi ya tiene nombres en mente.

Según informó el Diario AS de España, el actual estratega del cuadro catalán le ha puesto mucha confianza en los defensa Jules Koundé y Ronald Araújo. La publicación informa que a Xavi le gusta mucho la personalidad de ambos futbolistas, por los que peleó para que sean firmados y renovados, respectivamente.

Jules Koundé ya se perdió los dos últimos partidos de FC Barcelona. (Foto: AFP)

Otro jugador a quien ve con buenos ojos es Eric García. “Le gusta los valores que representa: esfuerzo, discreción, barcelonismo y espíritu de equipo”, publica el mencionado medio.

Eric García

En ese sentido, Xavi confía en que Pedri y Gavi puedan alcanzar ese estatus pero le parece que aún es muy pronto para que se conviertan en referentes del vestuario.

Gavi fue elegido el mejor jugador Sub 21 de la temporada pasada. (Foto: Getty Images)

Gerard Piqué lloró en su discurso de despedida y prometió volver al Barcelona “en un futuro”

“Era el momento de darnos espacio, un poco de aire, y estoy convencido de que en un futuro volveré a estar aquí”, dijo el central catalán que, poco después de pronunciar estas palabras, escuchó como muchos aficionados gritaban: “¡President!” (“¡Presidente!”).

Piqué, que ante el Almería (2-0) jugó de inicio y recibió una ovación atronadora de su afición al ser sustituido en el minuto 84 por Andreas Christensen, se mostró visiblemente emocionado a lo largo de un discurso que empezó agradeciendo a todas las personas que ayudan a los futbolistas en su “día a día”.

“En la vida, cuando te haces mayor, te das cuenta de que amar a veces es irse”, sentenció Piqué, que en ese momento tuvo que parar su discurso por la emoción.

El central barcelonés puso punto final a su discurso con una idea que ya mencionó en el vídeo en el que anunciaba su retirada: “Esto no es un adiós, ya me fui con 17 años y regresé. Mi abuelo me hizo socio el día que nací. Nací aquí y moriré aquí. ¡Visca el Barça, siempre!”.

