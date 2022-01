Samuel Umtiti sufrió durante el entrenamiento un traumatismo en su pie derecho que le obligará a pasar por el quirófano. Este lunes, Barcelona confirmó la lesión del defensa, quien había renovado contrato hasta 2026 hace unos días. La baja del francés modifica los planes del conjunto liderado por Xavi Hernández.

“El jugador del primer equipo Samuel Umtiti ha tenido un traumatismo durante el entrenamiento de hoy en el pie derecho que le ha provocado una fractura en el quinto metatarsiano”, detalló el parte médico compartido por los catalanes en la página oficial sobre el caso del internacional con Francia.

“El jugador será intervenido quirúrgicamente este martes a cargo del doctor Antoni Dalmau bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Club. Se facilitará un nuevo comunicado una vez finalizada esta intervención”, finaliza el informe de los blaugranas con relación al procedimiento que aplicarán al deportista.

El parte médico de Samuel Umtiti. (Foto: Captura)

De acuerdo con información del periódico Mundo Deportivo, Umtiti puede estar de baja tres meses. La inesperada ausencia del campeón del mundo trastoca la planificación del alto mando y el comando técnico de Barcelona con miras al futuro del futbolista de 28 años, quien no goza de la confianza de Xavi.

La semana pasada, los azulgranas informaron la extensión en el contrato del zaguero hasta 2026. Ese movimiento del club tuvo como finalidad liberar la masa salarial para poder inscribir a Ferran Torres. Al mismo tiempo, se esperaba que el galo se marche cedido, pero la lesión impedirá una salida en el mercado de invierno en Europa.

En toda la temporada, el central francés solo disputó un partido: 90 minutos frente a Osasuna en el empate 2-2 por LaLiga Santander en diciembre del año pasado. Luego, el ex Olympique Lyon se quedó entre los suplentes o estuvo fuera de la convocatoria por problemas físicos. Lo cierto es que Umtiti no ha tenido la confianza de Ronald Koeman, ex DT, ni ahora con Xavi Hernández.