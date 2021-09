Se sabía que el Bayern Múnich era el favorito para quedarse con el triunfo en su visita ante el FC Barcelona, pero lo que quizás muchos no esperaban era el amplio dominio del equipo alemán que pudo anotar más goles en un encuentro que terminó 3-0 y con las pifias de los hinchas azulgranas.

Al término del partido, el capitán Gerard Piqué, como aquella vez del 8-2, volvió a salir al frente ante el mal momento que vive el club en lo deportivo y económico que pese a triunfos en la LaLiga, en la Champions quedan en evidencia.

“Ahora somos lo que somos. Al final han entrado futbolistas de 18 años y hemos competido. Es un año complicado”, indicó Piqué, quien vivió los mejores momentos de la historia del club y ahora debe afrontar otra etapa.

Uno de los jugadores que más fue criticado por los hinchas en pleno partido y que además recibió pifias, fue Sergi Roberto. Piqué salió en defensa de su compañero: “Por supuesto que me duelen. Sergi quiere al club más que a nada. Me gustaría recordar a la gente que no es lateral, ha sido mediocampista toda la vida”.

Los próximos encuentros del FC Barcelona serán en el torneo local ante el Granda, Cádiz y Levante. Por la Champions League jugarán en condición de visitante el 29 de septiembre ante el Benfica.

Debido a que perdieron 3 puntos en casa, los dirigidos por Ronald Koeman están obligados a ganar, ya que podría complicar su clasificación a los octavos de final, algo que sería una total crisis para el equipo culé.