Barcelona vs Arsenal EN VIVO Dónde y cómo ver horarios y canales TV, partido por Trofeo Joan Gamper 2019

Barcelona vs Arsenal EN VIVO EN DIRECTO. Españoles e ingleses se miden por el Trofeo Joan Gamper 2019. En esta nota conoce todos los detalles del partidazo: horarios, canales y más. ¡No te lo pierdas!



¿Cuándo y dónde juegan Barcelona vs Arsenal por el Trofeo Joan Gamper 2019? Pues este domingo 4 de agosto en el Estadio Camp Nou de España, que seguro lucirá un impresionante marco de aficionados.



¿A qué hora arranca el Barcelona vs Arsenal por el Trofeo Joan Gamper 2019? Va desde la 1:00 p.m. para Perú, Colombia y México. A las 2:00 p.m. en Chile. A las 3:00 p.m. en Argentina. A las 8:00 p.m. en España.

¿Qué canales pasarán el Barcelona vs Arsenal por el Trofeo Joan Gamper 2019? ESPN será el encargado de transmitir para Latinoamérica. En España por TV3 y La Sexta. En Estados Unidos por Radio Barca.



¿Vas a seguir el Barcelona vs Arsenal por el Trofeo Joan Gamper 2019 vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas y polémicas.