Barcelona vs Athletic Bilbao Club: EN DIRECTO ONLINE TV EN VIVO la Liga Santander

Barcelonavs Athletic Bilbao Club: EN DIRECTO ONLINE TV Los azulgranas se enfrentan al cuadro de los 'Leones' este sábado en el estadio San Mamés Barria por la fecha 10 de la Liga Santader. Barcelona busca un triunfo ante Athletic Bilbao para mantener el liderato. (1:45 p.m. hora peruana) (TV: DirecTv 610 para América) (TV: Movistar Partidazo para España) (20:45 horas españolas)



Barcelona vs Athletic Bilbao será la opción del cuadro azulgrana de consolidarse en el liderato de la Liga Santander y mantener la diferencia de cinco puntos sobre Real Madrid.



Para Ernesto Valverde será un duelo espacial. El Barcelona vs Athletic Bilbao significará reencontrarse con una afición que por cuatro años estuvo de su lado y que ahora estará en la vereda de al frente.



Además, luego del tropiezo de los azulgranas ante Atlético Madrid, el partido Barcelona vs Athletic Bilbao, será el segundo en dificultad desde que encadenó sendas victorias consecutivas en la Liga Santander.

Barcelona 3-0 Murcia: resumen y goles

Precisamente, el técnico Valverde, tendrá entre los convocados al recuperado Jordi Alba. Por ende, Lucas Digne iría al banco. Pero otra particularidad, será el retorno de los jugadores que descansaron en el debut de la Copa del Rey ante Murcia. Tal es el caso de Andrés Iniesta, Lionel Messi y Luis Suárez.



Athletic Bilbao tiene las bajas de Yeray Álvarez, Iker Muniain y Oscar de Marcos y Mikel Balenziaga. Pero sí tendrán a Sant Francesc, Unai Núñez, Aymeric Laporte, Williams, Aritz Aduriz, Iñigo Córdoba o Raúl García.

Alineaciones probables del Barcelona vs Athletic Bilbao Club:



Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Sergio Busquets, Andrés Iniesta, Ivan Rakitic; Deulofeu, Lionel Messi y Luis Suárez.



Athletic Bilbao Club: Kepa; Bóveda, Unai Núñez, Laporte, Saborit; San José, Vesga; Williams, Raúl García, Córdoba; y Aduriz.

