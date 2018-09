Barcelona vs Athletic Bilbao: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV Bein Sports Liga Santander

Barcelona vs Athletic Bilbao : EN DIRECTO ONLINE TV El cuadro azulgrana enfrenta a los rojiblancos este sábado en el Camp Nou por la fecha 7 de la Liga Santander. Barcelona busca un triunfo ante Athletic Bilbao para mantener el liderato del torneo español. (9:15 a.m. hora peruana) (16:15 horas españolas) (TV: DirecTv para América) (TV: Bein Sports LaLiga para España)



El Barcelona vs Athletic Bilbao pone en juego el liderato azulgrana, que comparte el primer lugar con Real Madrid (13 puntos) tras la última jornada de derrotas para ambos equipos.



El partido Barcelona vs Athletic Bilbao es la chance del cuadro del técnico Ernesto Valverde para volver a la senda del triunfo tras la sorpresiva derrota 2-1 ante Leganés y el empate ante Girona.



Un panorama más complicado presenta el equipo visitante de cara al Barcelona vs Athletic Bilbao. Los Leones han sumado cuatro partidos son ganar (una derrota y tres empates), y se ubican en el puesto 15 con seis puntos pero con un partido pendiente ante Rayo Vallecano del peruano Luis Advíncula.

Barcelona 1-2 Leganés: Goles y resumen (Video: ESPN)

Valverde pondrá lo mejor que tiene en el duelo Barcelona vs Athletic Bilbao. No obstante, deberá lidiar con la baja de Umtiti lesionado y será reemplazado por Clément.

Alineaciones posibles del Barcelona vs Athletic Bilbao:



Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets, Rakitic, Coutinho, Messi, Luis Suárez y Dembélé.

Athletic Bilbao : Unai Simón; Capa, Yeray, Iñigo Martínez, Balenziaga; Dani García, Unai López, Muniain; Susaeta, Williams y Aduriz.

Hora y Canal TV del partido Barcelona vs Athletic Bilbao en el mundo:

Argentina 11:15 DIRECTV Sports (610-619)

Bolivia 10:15 sin confirmar

Brasil 11:15 sin confirmar

Canada 10:15 beIN Sports

Chile 11:15 DIRECTV Sports (610-619)

Colombia 09:15 DIRECTV Sports (610-619)

C.Rica 08:15 SKY Sports (504-546)

Cuba 10:15 Tele Rebelde

Ecuador 09:15 DIRECTV Sports (610-619)

El.Salvador 08:15 SKY Sports (504-546)

Estados.Unidos 10:15 - 7:15 beIN Sports, beIN SPORTS Ñ

Guatemala 08:15 SKY Sports (504-546)

Honduras 08:15 SKY Sports (504-546)

México 09:15 SKY Sports (504-546)

Nicaragua 08:15 SKY Sports (504-546)

Panamá 09:15 SKY Sports (504-546)

Paraguay 10:15 sin confirmar

Perú 09:15 DIRECTV Sports (610-619)

Puerto.Rico 10:15 SKY Sports (504-546)

R.Dominicana 10:15 SKY Sports (504-546)

Uruguay 11:15 DIRECTV Sports (610-619)

Venezuela 10:15 DIRECTV Sports (610-619)