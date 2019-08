Barcelona vs Athletic Bilbao EN VIVO sin Lionel Messi por LaLiga Santander en el San Mamés

Barcelona vs Athletic Bilbao EN VIVO EN DIRECTO en el estadio San Mamés desde las 2:00 p.m. (hora peruana) sin Lionel Messi, pero con Coutinho y Luis Suárez en el ataque. Tampoco están en la convocatoria del Barcelona Todibo, Arthur, Wague y el chileno Arturo Vidal. Lionel Messi no entró en la primera lista de convocados del Barcelona debido a que no tiene ritmo de competición tras haber estado los últimos días recuperándose de una lesión que le impidió, incluso, participar en la estadía azulgrana en los Estados Unidos. Puedes seguir el Barcelona vs Athletic Bilbao por Trome.pe.

Lionel Messi no apareció en el entrenamiento que en la tarde del jueves realizó el Barcelona en la Ciudad Deportiva, y en el que sí que se añadieron los jóvenes Iñaki Peña, Riqui Puig, Carles Pérez y Abel Ruiz, del Barça B, y Arnau Tenas, del juvenil A.



Esta es la lista de jugadores azulgrana que viajaron a Bilbao: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Rakitic, Busquets, Coutinho, Suárez, Dembélé, Rafinha, Lenglet, Griezmann, Jordi Alba, Aleñá, Sergi Roberto, De Jong, Umtiti, Junior, Iñaki Peña y Carles Pérez.



Ernesto Valverde, entrenador de Barcelona, habló sobre Lionel Messi: "Vamos a esperar un poco, él sigue un proceso de recuperación bastante bueno y vamos a esperar a ver. No vamos a arriesgar con ningún jugador, menos con Leo", sostuvo el DT azulgrana.

"Todavía no ha entrenado con el equipo, no ha jugado con el equipo, no es lo mismo entrenar y mucho menos hacer una recuperación individual que participar en un partido", indicó Valverde, que enfrenta a su exequipo, el Athletic Bilbao.



Lionel Messi se lesionó en el gemelo derecho el 5 de agosto en su primer entrenamiento tras sus vacaciones, un contratiempo que le hizo perderse la gira de pretemporada del Barcelona en Estados Unidos.



Aunque en principio se perderá el 'clásico' en Bilbao, Lionel Messi podría regresar el 25 de agosto en casa ante el Betis en la segunda fecha liguera.

¿Qué canales de TV pasarán el Barcelona vs Athletic Bilbao por LaLiga Santander? ESPN 2 transmitirán el cotejo para Latinoamérica. Y en Estados Unidos en beIN Sports y Fanatiz



Horarios y canales en el mundo del Barcelona vs Athletic Bilbao por la LaLiga Santander:



Argentina | 16:00 horas | ESPN 2

Bolivia | 15:00 horas | ESPN 2

Brasil | 16:00 horas | ESPN Brasil

Chile | 15:00 horas | ESPN 2

Colombia | 14:00 horas | ESPN 2 Andino

Costa Rica | 13:00 horas | Sin confirmar

Cuba | 15:00 horas | TeleRebelde

Ecuador | 14:00 horas | ESPN 2 Andino

Estados Unidos | 14:45 – 11:45 | beIN Sports, Fanatiz

Paraguay | 15:00 horas | ESPN 2

Perú | 14:00 horas | ESPN 2



BARCELONA VS ATHLETIC CLUB: Probables alineaciones



Athletic Club: Herrerín, Capa, Núñez, Yeray, Balenziaga; Dani García, Unai López; Muniain, Raúl García, Yuri; y Williams.



Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Sergi Roberto, Busquets, De Jong; Griezmann, Luis Suárez y Dembélé.