Barcelona vs Athletic Bilbao: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV la Liga Santander

Barcelona vs Athletic Bilbao : EN DIRECTO ONLINE TV El cuadro azulgrana enfrenta a equipo vasco este domingo en el Camp Nou por la fecha 29 de la Liga Santander. Barcelona busca un triunfo ante Athletic Bilbao para encaminar en título. (10:15 a.m. hora peruana) (TV: ESPN 2) (16:15 horas españolas) (TV: Bein Sports LaLiga para España)



El Barcelona vs Athletic Bilbao será clave para los azulgranas para hacerse del título de la Liga Santander a solo nueve jornadas de su finalización. Con ocho puntos de ventaja sobre el segundo, Atlético Madrid, un triunfo culé lo dejaría muy cerca del objetivo.



Los azulgranas llegan al partido Barcelona vs Athletic Bilbao con la moral al tope luego de conseguir cuatro triunfos seguidos, que incluyeron la clasificación a cuartos de final de la Champions League a costa del eliminado Chelsea.



El técnico culé Ernesto Valverde estará obligado a hacer cambios tras la lesión de Sergio Busquets y la suspensión por acumulación de amarillas de Luis Suárez. Coutinho y Dembélé se perfilan en el equipo titular para el Barcelona vs Athletic Bilbao.

Barcelona 3-0 Chelsea: Goles y resumen

Uno de los desafíos en la recta final de la temporada premundialista es el calendario apretado y el resto físico. Barcelona tiene la posibilidad intacta de conseguir un triplete de títulos: Copa del Rey, Champions League y Liga española.



El Barcelona vs Athletic Bilbao encuentra a Lionel Messi a plenitud. El jugador decisivo cuando fue requerido y que ahora goza de gran efectividad. La 'Pulga' es el máximo goleador de la liga y con sus goles le dio la clasificación a los cuartos de la Champions.





Para el Barcelona vs Athletic Bilbao se espera la inclusión de Ivan Rakitic junto a Andrés Gómes y probablemente Paco Alcácer complete el tridente ofensivo ante la ausencia del atacante uruguayo Suárez. Se mantiene el esquema. La duda está en la presencia de Andrés Iniesta recuperado de una lesión pero tratado con precaución para evitar una nueva dolencia.



Valverde tampoco podrá contar con el defensa Thomas Vermaelen, sentido, pero mantiene la opción de Yerry Mina en el banco de suplentes. El técnico de Athletic Bilbao, José Ángel Ziganda, buscará recuperar las buenas sensaciones tras ser eliminado de la Europa League en casa por parte de Marsella.



Con un solo triunfo y otro empate en los últimos cinco partidos el DT Ziganda enfrentará a el último rival temible en lo que resta de la temporada de la liga. En el Barcelona vs Athletic Bilbao se juega una de sus últimas chances para alcanzar la zona de clasificación a la próxima Europa League.



Athletic Bilbao está a nueve puntos del sexto lugar (que ocupa Villarreal) que otorga una de las dos plazas a la Europa League 2018-2019. Un objetivo complicado y que de no alcanzarlo pondría a forzar la salida de su técnico.



Athletic Bilbao sufrió dos bajas claves por lesión: Mikel Rico y Yeray Álvarez. no obstante, se recuperaron y están aptos para el duelo ante Barcelona: Raúl García, Mikel San José e Iñigo Martínez.

Alineaciones posibles del Barcelona vs Athletic Bilbao:



Barcelona: Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Digne, Rakitic, André Gomes, Coutinho, Paco Alcácer, Messi y Dembélé.



Athletic Bilbao: Kepa; De Marcos, Unai Núñez, Iñigo Martínez, Saborit; San José, Iturraspe, Beñat; Susaeta, Raúl García y Williams.

