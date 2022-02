Diego Simeone y Xavi Hernández calentaron el partido entre Barcelona y Atlético de Madrid. En la víspera del duelo en el Camp Nou por la jornada 23 de LaLiga Santander, el técnico argentino recordó las palabras del DT español en 2016 y la forma en cómo menospreció el estilo de juego de los ‘Colchoneros’.

“Allá por el 2016 recuerdo una nota en ‘Universo Valdano’ de Xavi que comentaba que el fútbol del Atlético de Madrid no era para los estilos de los equipos grandes”, dijo el ‘Cholo’ Simeone en conferencia de prensa. El discurso del estratega sudamericano continúo y hasta hizo sentir un tono de ironía.

“Ahora va a tener la posibilidad con la llegada de los futbolistas, que va a tener ocho (en ataque) para utilizar sobre todo tres en la parte ofensiva, poder desplegar todo lo que él busca, quiere, se imagina y con lo que en realidad fue creciendo desde toda su cuna en Barcelona”, añadió el conductor de los albirrojos.

Fiel a su estilo, Simeone volvió a defender lo suyo: “Nosotros, desde nuestro juego, intentar llevar el partido donde creemos que le podemos hace daño”, explicó. “Cuando uno convivió solamente con una situación en su vida no entiende de otras situaciones. Cuando uno tuvo la posibilidad de girar y tener diferentes situaciones en su vida, entiende que no todo es una sola cosa”, sostuvo.

En la misma línea, el técnico de Atlético de Madrid sentenció: “Es muy respetable lo que opina (Xavi) porque tiene la capacidad de haber convivido en su etapa en el Barcelona con grandísimos futbolistas, grandes entrenadores y enormes éxitos. Ahora, a tratar de demostrarlo dentro del entrenador que es, que seguramente sea muy bueno”.

La respuesta de Xavi

Xavi, a pesar de los años que pasaron desde sus palabras, mantiene su postura. Minutos después de las declaraciones de Simeone, el DT de Barcelona respondió sobre el estilo de juego. Eso sí, el preparador de los azulgranas calificó de “lícito” las formas empleadas por el adversario y dijo que el ‘Cholo’ es un “gran” entrenador.

“No sería el estilo del Barcelona. No creo que la afición del Barça entendiera la forma de jugar del Atlético, no encaja. No quiere decir que no tenga méritos ni sea competitivo. Es una realidad. No entenderíamos encerrarnos en un bloque bajo en el área. Es lícito y nadie te dice que no puedes ganar así. Ha ganado dos Ligas y ha estado cerca de las Champions”, expresó.

“La gente aquí no entendería que jugaremos de esa manera. Los primeros, ustedes”, insistió Hernández. En cierre, el técnico matizó con una opinión sobre Simeone: “Es un gran entrenador, pero no es para el estilo del Barça. No es ninguna crítica”.