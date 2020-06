Barcelona vs Atlético Madrid EN DIRECTO. ‘Culés’ reciben este martes 30 de junio a los ‘Colchoneros’ en el Estadio Camp Nou por la fecha 33 de LaLiga Santander. En esta nota conoce todos los detalles del partidazo: horarios, canales y alineaciones probables. ¡No te lo pierdas!

Barcelona de Lionel Messi tiene que dejar atrás el empate del último fin de semana y pensar en una victoria frente a Atlético Madrid. Todo esto si quiere seguir en la pelea por el primer lugar de la tabla de posiciones.

Barcelona está a 2 puntos del líder Real Madrid, que juega el jueves con Getafe de local. Ojo: solo faltan 5 jornadas para que culmine el campeonato español.

HORARIOS DEL BARCELONA VS ATLÉTICO MADRID

A las 3:00 p.m. de Perú, Colombia, Ecuador y México. A las 4:00 p.m. de Chile, Venezuela, Bolivia, Paraguay y Estados Unidos (Miami). A las 5:00 p.m. de Argentina, Brasil y Uruguay. A las 10:00 p.m. de España.

CANALES PARA VER BARCELONA VS ATLÉTICO MADRID

ESPN 2 para Latinoamérica. Movistar Laliga 1, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar+ y Movistar Laliga para España. Blue To Go Video Everywhere y Sky HD para México. Radio Barca, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS y Fanatiz USA para Estados Unidos.

ALINEACIONES PROBABLES DEL BARCELONA VS ATLÉTICO MADRID

Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Lenglet, Piqué, Alba, Rakitic, Busquets, Puig, Messi, Suárez, Griezmann.

Atlético Madrid: Oblak, Arias, Giménez, Moya, Lodi, Vitolo, Sául, Thomas, Carrasco, Llorente, Costa.

