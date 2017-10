El nuevo estadio de los Colchoneros, Wanda Metropolitano, sigue generando asombro por su modernidad. En el partido Barcelona vs Atlético Madrid se realizó un juego de luces al ritmo de los aplausos y cánticos de los hinchas locales.



Mientras la voz del estadio Wanda Metropolitano mencionada a cada uno de los jugadores Colchoneros que iban a arrancar en el Barcelona vs Atlético Madrid, las luces del estadio palpitaban con diferentes colores y al en sintonía con la hinchada. ¡Esplendoroso!



Entre tanto, Ernesto Valverde, entrenador del Barcelona, contó desde el inicio con Andrés Iniesta, Andre Gomes y Nelson Semedo en el once contra el Atlético Madrid, en el que Diego Simeone, su homólogo rojiblanco, alinea el equipo previsto con Stefan Savic y Ángel Correa

Atlético Madrid juega con Jan Oblak, en la portería; Juanfran Torres, Stefan Savic, Diego Godín y Filipe Luis, en la defensa; Koke Resurrección, Gabi Fernández, Saúl Ñíguez y Yannick Carrasco, en el centro del campo; y Antoine Griezmann y Ángel Correa, en ataque.



Por el Barcelona, Valverde sale con Marc Andre Ter Stegen; Nelson Semedo, Gerard Piqué, Samuel Umtiti, Jordi Alba; Andre Gomes, Sergio Busquets, Iván Rakitic, Andrés Iniesta; Lionel Messi y Luis Suárez.

