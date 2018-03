Barcelona vs Atlético Madrid EN VIVO EN DIRECTO ESPN 2 TV ONLINE por Liga Santander

Barcelona vs Atlético Madrid EN VIVO EN DIRECTO. Los azulgranas reciben este domingo a los colchoneros en el Camp Nou por la fecha 27 de la Liga Santander. El partido iniciará a las 10:15 a.m. de Perú (4:15 p.m. de España) por la señal de ESPN 2 para toda Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Barcelona vs Atlético Madrid vía Internet? Trome.pe. , te traerá el minuto a minuto del cotejo con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas, declaraciones y más. ¡No te lo pierdas!



Barcelona y Atlético Madrid se verán las caras en un partidazo, pues chocarán el primer y segundo de la tabla, respectivamente. Los de Valverde tienen 5 puntos de ventaja sobre los de Simeone.



HORARIOS EN EL RESTO DE PAÍSES



Perú / 10:15 a.m.

España / 4:15 p.m.

Argentina / 12:15 p.m.

Chile / 12:15 p.m.

Colombia / 10:15 a.m.

México / 9:15 a.m.

Estados Unidos / 10:15 a.m. (Florida)



¿Cómo llegan a este enfrentamiento? Si miramos los últimos partidos, Barcelona viene flojo. De hecho, el último jueves empató 1-1 con Las Palmas de visita y espera levantar cabeza ante los colchoneros de local.



Atlético Madrid, por su parte, suma 6 victorias al hilo en la Liga Santander, por lo que si consiguen los 3 puntos frente a Barcelona estarán a 2 unidades de alcanzar a los culés.



Para el duelo con Atlético Madrid, Barcelona recuperará a su defensa central Gerard Piqué, quien no estuvo ante Las Palmas (descanso). El otro que también vuelve al equipo es Jordi Alba (sanción).



La última vez que Barcelona y Atlético Madrid chocaron por Liga Santander fue el pasado 14 de octubre de 2017. Aquel día los 'colchoneros' igualaron 1-1 de local frente a los azulgranas.



Barcelona vs Atlético Madrid: Alineaciones probables



Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Sergio Busquets, Rakitic, Iniesta; Coutinho, Messi y Luis Suárez.



Atlético Madrid: Oblak; Vrsaljko, Giménez, Godín, Filipe; Saúl, Gabi, Thomas, Koke; Griezmann y Diego Costa.