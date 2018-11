Barcelona vs Atlético Madrid EN VIVO EN DIRECTO ESPN TV ONLINE por Liga Santander

Barcelona vs Atlético Madrid EN VIVO EN DIRECTO. 'Culés' visitan este sábado a los 'Colchoneros' en el Estadio Wanda Metropolitano por la fecha 13 de la Liga Santander. El partido arrancará a las 2:45 p.m. de Perú (9:45 p.m. de España) por la señal de ESPN para Latinoamérica.



¿Vas a seguir al Barcelona vs Atlético Madrid vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Barcelona (1°) de Lionel Messi y Atlético Madrid (3°) de Antoine Griezmann protagonizarán un partidazo en busca del liderato de Liga Santander. Solo hay un punto de diferencia entre uno y otro. Cualquier cosa puede ocurrir.



Pese a que es líder de la Liga Santander, Barcelona no viene de la mejor forma. Cayó en su último partido 4-3 frente a Real Betis en el Camp Nou con muchas dudas en defensa. Dicho partido significó el regreso de Lionel Messi tras varias semanas fuera de las canchas por lesión.



Barcelona no podrá contar con dos de sus principales jugadores. Ivan Rakitic (suspensión) y Coutinho (lesión) no forman parte de la convocatoria culé. Los que sí estarán son los sudamericanos Lionel Messi, Luis Suárez y Arturo Vidal.



Atlético Madrid, por su parte, suma dos triunfos al hilo en la Liga Santander. Previo a la fecha FIFA se impuso 3-2 ante Athletic Bilbao de local.



Los 'Colchoneros' sufrieron duras bajas en defensa: Diego Godín y Josema Giménez. El 'Cholo' Simeone tendrá que suplirlos con Ricard y Arias, quienes estarán acompañados por Lucas Hernández y Filipe Luis.



Barcelona vs Atlético Madrid: Alineaciones probables



Barcelona: Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba, Busquets, Arthur, Rafinha, Vidal, Messi, Suárez.



Atlético Madrid: Oblak, Arias, Savic, Filipe, Saúl, Rodrigo, Koke, Lemar, Griezmann, Costa.