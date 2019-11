Barcelona vs Atlético Madrid EN VIVO. Escuadras salen en busca de los 3 puntos tras resultado de Real Madrid (puntero con 3 puntos de diferencia sobre los culés) por la fecha 15 de LaLiga de España. En esta nota conoce todos los detalles del partidazo. ¡No te lo pierdas!

¿Qué día y dónde se llevará a cabo el Barcelona vs Atlético Madrid? Este domingo 1 de diciembre en el Estadio Wanda Metropolitano de Madrid, que seguro tendrá un impresionante marco de aficionados.

¿A qué hora inicia el Barcelona vs Atlético Madrid? En Perú y Colombia a las 3:00 p.m. En Argentina y Chile a las 5:00 p.m. En España a las 9:00 p.m. Pero si lo verás desde otro país, revisa la siguiente lista de horarios.

Barcelona vs Atlético Madrid: Horarios del mundo

México / 2:00 p.m.

Estados Unidos (Miami) / 3:00 p.m.

Perú / 3:00 p.m.

Colombia / 3:00 p.m.

Ecuador / 3:00 p.m.

Bolivia / 4:00 p.m.

Venezuela / 4:00 p.m.

Uruguay / 5:00 p.m.

Paraguay / 5:00 p.m.

Chile / 5:00 p.m.

Argentina / 5:00 p.m.

Brasil / 5:00 p.m.

España / 9:00 p.m.

¿Qué canales de TV pasarán el Barcelona vs Altético Madrid? DirecTV Sports será el encargado de pasar el encuentro para la mayoría de países de Latinoamérica. En España por Mitele Plus y Partidazo in Movistar LaLiga. En Estados Unidos por Fanatiz USA y beIN SPORTS en Español

Barcelona vs Atlético Madrid: Canales del mundo

Perú / DirecTV Sports

Colombia / DirecTV Sports

Ecuador / DirecTV Sports

Venezuela / DirecTV Sports

Bolivia / DirecTV Sports

Chile / DirecTV Sports

Uruguay / DirecTV Sports

Paraguay / Tigo Sports+

Argentina / DirecTV Sports

Brasil / ESPN Brasil

México / Sky HD

España / Mitele Plus, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar+ y Movistar Laliga

Estados Unidos / beIN SPORTS, Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español