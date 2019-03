Barcelona vs Betis: EN VIVO Se enfrentan por la Liga Santander

Barcelona vs Betis EN VIVO EN DIRECTO El cuadro azulgrana enfrenta al equipo verdiblanco este domingo en el estadio Benito Villamarín por la fecha 28 de la Liga Santander. Barcelona busca un triunfo ante Betis para ampliar la ventaja sobre Atlético Madrid, que perdió ante Bilbao en la presente jornada. (2:45 p.m. hora peruana) (TV: DirecTv para América) (20:45 horas españolas) (TV: Movistar Partidazo en España)



El partido Barcelona vs Betis podría encaminar la Liga Santander a favor del equipo culé luego de la derrota de Atlético Madrid. Con un triunfo los azulgranas sumarían 66 puntos y alargaría la diferencia a 10 unidades sobre los Colchoneros (2° con 56).



Con el plantel motivado en la previa del Barcelona vs Betis, luego de conseguir la clasificación a los cuartos de final de la Champions League al imponerse al Lyon por 5-1, los culés aspiran a resolver LaLiga y encaminar el ansiado triplete.



Barcelona vs Betis será un partido duro, con la oposición de los locales, que buscan la clasificación a la Europa League de la siguiente temporada. Los verdiblancos (39 unidades) están a un punto de Sevilla, y pugnan por el quinto y sexto lugar que otorgar un cupo al segundo torneo europeo.



En el último enfrentamiento Barcelona vs Betis, la victoria fue para el equipo bético en el mismo Camp Nou. Por ello, los dirigidos por Quique Setién tienen confianza en lograr un trinfo en casa.

Video: Gol 5 de Barcelona

El DT verdiblanco tendrá que reamar su equipo debido a las sendas lesiones de Antonio Barragán, Francis Guerrero Junior Firpo con miras al Barcelona vs Betis. Los posibles reemplazantes serían Joaquín Sánchez Cristian Tello y Marc Bartra. Asimismo, Sergio Canales, Giovani Lo Celso, William Carvalho, Andrés Guardado y Jesé Rodríguez se mantienen en el once titular.



Por su parte, el entrenador Ernesto Valverde también afrontará lesiones, tal es el caso de Vermaelen, Rafinha Alcántara y la más sensible Dembélé, quien estará alejado de las canchas por tres semanas. Así, Samuel Umtiti, Nelson Semedo y Arturo Vidal serían las variantes en el cuadro azulgrana. Arriba, Coutinho, Messi y Suárez, inamovibles.

Barcelona vs Betis: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV Ver Directv y Movistar Partidazo por Liga Santander Barcelona vs Betis: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV Ver Directv y Movistar Partidazo por Liga Santander

Alineaciones posibles del Barcelona vs Betis:



Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Sergio Busquets, Vidal, Rakitic; Messi, Coutinho, Luis Suárez.

Betis : Pau López; Joaquín, Mandi, Bartra, Sidnei, Tello; Canales, Lo Celso, William Carvalho, Guardado; Jesé.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.

Horarios y canales TV en el mundo del Barcelona vs Betis:

Argentina 16:45 DIRECTV Sports

Bolivia 15:45 Tigo Sports 2

Brasil 16:45 ESPN Brasil

Canada 14:45 beIN Sports

Chile 16:45 DIRECTV Sports

Colombia 14:45 DIRECTV Sports

C.Rica 13:45 SKY Sports

Cuba 14:45 Tele Rebelde

Ecuador 14:45 DIRECTV Sports

El Salvador 13:45 SKY Sports

Estados Unidos 14:45-11:45 beIN Sports, beIN SPORTS Ñ, beIN SPORTS 6, Fanatiz

Guatemala 13:45 SKY Sports

Honduras 13:45 SKY Sports

México 13:45 SKY Sports

Nicaragua 13:45 SKY Sports

Panamá 14:45 SKY Sports

Paraguay 16:45 DIRECTV Sports

Perú 14:45 DIRECTV Sports

Puerto Rico 15:45 SKY Sports

R.Dominicana 15:45 SKY Sports

Uruguay 16:45 DIRECTV Sports

Venezuela 15:45 DIRECTV Sports