Barcelona vs Boca Juniors: Carlos Tevez llenó de elogios a Lionel Messi ante la prensa de España [VIDEO]

Carlos Tevez , delantero de Boca Juniors, pisó tierras españolas para enfrentar a Barcelona de su ex compañero de selección argentina, Lionel Messi. A su llegada, el popular 'Apache' fue abordado por la prensa local y habló de la 'Pulga'. Mira el video.



"Bonito. Siempre jugar contra él, o jugar para él, me hace feliz. Me hace feliz poder disfrutarlo, poder mirarlo más cerca", elogió Carlos Tevez a Lionel Messi ante los medios.



Sobre el partido ante Barcelona por el Trofeo Joan Gamper, Carlos Tevez dijo: "Ilusionado como toda la gente. Tenemos Copa y podemos hacer historia porque Boca nunca ha logrado un tricampeonato. Quedan muchas cosas linda por delante, hay que afrontarlo de la mejor manera".

Video: Tevez habla de Messi

Boca Juniors de Carlos Tevez se medirá ante Barcelona de Lionel Messi este miércoles 15 de agosto a alas 11:15 a.m. (hora de Perú) por el Trofeo Joan Gamper.