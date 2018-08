Barcelona vs Boca Juniors EN VIVO EN DIRECTO ESPN 2 TNT SPORTS TV EN DIRECTO por el Trofeo Joan Gamper

Barcelona vs Boca Juniors EN VIVO EN DIRECTO. 'Azulgranas' reciben este miércoles a los 'Xeneizes' en el Camp Nou por el Trofeo Joan Gamper. El partido arrancará a las 11:15 a.m. de Perú (1:15 p.m. de Argentina) por las señales de ESPN 2 y TNT Sports.



¿Vas a seguir el Barcelona vs Boca Juniors vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más.



Barcelona presentará su plantel 2018-19 ante su hinchada cuando choque con Boca Juniors por el Trofeo Joan Gamper. Ambas escuadras alinearían a sus principales figuras.

HORARIOS EN OTROS PAÍSES



España / 6:15 p.m.

Argentina / 1:15 p.m.

Chile / 1:15 p.m.

Estados Unidos / 12:15 m.

Colombia / 11:15 a.m.

Perú / 11:15 a.m.

Ecuador / 11:15 a.m.

México / 11:15 a.m.



Barcelona de Lionel Messi viene de levantar la Supercopa de España tras derrotar 2-1 a Sevilla con goles de Gerard Piqué y Ousmane Dembélé. Culés querrán seguir celebrando ante Boca Juniors de local.



El cuadro argentino, por su parte, arrancó con el pie derecho en el torneo local el último fin de semana. Venció 1-0 a Talleres de Córdoba en la Bombonera y ahora van por la sorpresa en el Camp Nou.



Será la sexta vez que Boca Juniors participa en el Trofeo Joan Gamper ante Barcelona, aunque nunca pudo ganarlo. ¿Podrán lograrlo en esta oportunidad? Se espera un gran partido con grandes futbolistas.