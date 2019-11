Barcelona vs Borussia Dortmund Horarios y canales. Españoles y alemanes se ven las caras en un partidazo que promete por la fecha 5 del Grupo F de Champions League. En esta nota conoce todos los detalles. ¡Lionel Messi y Luis Suárez se perfilan como titulares!

¿Qué día y dónde se llevará a cabo el Barcelona vs Borussia Dortmund? Pues este miércoles 27 de noviembre en el Estadio Camp Nou, que seguro lucirá un impresionante marco de aficionados.

¿A qué hora arranca el Barcelona vs Borussia Dortmund? En Perú, Colombia y Estados Unidos (Miami) a las 3:00 p.m. En Argentina, Chile y Brasil a las 5:00 p.m. En España a las 9:00 p.m. Revisa aquí abajo más horarios.

Barcelona vs Bourssia Dortmund: Horarios del mundo

México / 2:00 p.m.

Estados Unidos (Miami) / 3:00 p.m.

Perú / 3:00 p.m.

Colombia / 3:00 p.m.

Ecuador / 3:00 p.m.

Bolivia / 4:00 p.m.

Venezuela / 4:00 p.m.

Paraguay / 5:00 p.m

Uruguay / 5:00 p.m.

Chile / 5:00 p.m.

Argentina / 5:00 p.m.

Brasil / 5:00 p.m.

España / 9:00 p.m.

¿Qué canales de TV pasarán el Barcelona vs Borussia Dortmund? ESPN 2 se encargará de transmitir para Latinoamérica. En España por Movistar Liga de Campeones, Movistar+ y Mitele Plus. En Estados Unidos por TUDN Radio, Univision NOW, B/R Live, UniMás, TUDN en Vivo y TUDN USA.

Barcelona marcha líder del Grupo F de Champions League con 8 puntos, 1 más que el segundo, Borussia Dortmund. Inter es tercero con 4 y Slavia Praga cierra el cuadro con 2 unidades.

Barcelona vs Borussia Dortmund: Alineaciones probables

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Lenglet, Umtiti, Junior; Busquets, De Jong, Arthur, Messi; Suárez, Dembélé.

Borussia Dortmund: Burki, Aschraf, Hummels, Akanji, Guerreiro, Witsel, Sancho, Reus, Brandt, T.Hazard, Gotze