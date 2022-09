Barcelona vs. Cádiz EN VIVO y EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 5 de LaLiga Santander, este sábado 10 de septiembre desde las 11:30 a.m. (hora peruana) y 6:30 p.m. (hora española). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de DirecTV Sports, Sky HD, Blue To Go Video Everywhere, Movistar Laliga 2, Movistar Laliga y Movistar+. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

En un buen momento en la liga española y con un Robert Lewandowski en racha goleadora, Barcelona visitará a Cádiz, que no ha podido sumar en lo que va del campeonato doméstico. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Nuevo Mirandilla.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Cádiz en vivo?

Perú, México, Colombia y Ecuador: 11:30 a.m.

Paraguay, Chile, Bolivia y Venezuela: 12:30 p.m.

Argentina, Uruguay y Brasil: 1:30 p.m.

España: 6:30 p.m.

Barcelona vs. Cádiz: qué canales transmiten el partido

El Barcelona vs. Cádiz será uno de los duelos más atractivos de la jornada en la liga española. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio Nuevo Mirandilla y será transmitido en México, por Sky HD y Blue To Go Video Everywhere. En Sudamérica, la contienda se podrá ver por DirecTV Sports y DirecTV Sports App; en España, vía Movistar Laliga 2, Movistar Laliga y Movistar+ mientras que en Estados Unidos, el canal con los derechos es ESPN+.

Cómo llegan Barcelona y Cádiz

El Cádiz, sin el hondureño Anthony ‘Choco’ Lozano, y el Barcelona, con rotaciones ante la cercanía del duelo europeo ante el Bayern Múnich, dirimen un duelo antagónico liguero entre el colista, sin puntos ni goles, y un equipo enrachado que busca su cuarta victoria liguera consecutiva.

Los de Sergio González tienen ante sí, sobre el papel, un mal día para remontar el vuelo, ya que el conjunto de Xavi Hernández, tras su tropiezo en el choque inaugural en el Camp Nou ante el Rayo, ha enlazado tres goleadas ligueras y otra en la Champions de la mano, sobre todo, de un letal Lewandowski, que ha marcado ocho goles en cinco partidos.

El Cádiz es el único equipo que aún no ha puntuado ni ha marcado gol alguno por los diez que ha recibido y precisará que, además de todo lo futbolístico, se alineen los astros de la mano de las grandes figuras de toda su historia, el salvadoreño Jorge ‘Mágico’ González, que hará el saque de honor con motivo del 112 cumpleaños del club amarillo.

El técnico azulgrana, Xavi Hernández, en tanto, aprovechará la visita para seguir haciendo cambios como ya puso en práctica en el triunfo por 5-1 ante el Viktoria Plzen del pasado miércoles. Futbolistas como Gerard Piqué, Ferran Torres y Ansu Fati podrían tener protagonismo para dar descanso a los titulares habituales.

“Es un rival complicado, rocoso. Nos ha complicado los últimos cuatro partidos. Es un buen día para la venganza futbolística. No llegan en un buen momento, no han marcado aún, pero eso es peor porque saldrán con más ambición”, advirtió Xavi, en rueda de prensa.

Barcelona vs. Cádiz: probables alineaciones

Cádiz: Jeremías Ledesma, Joseba Zaldúa, Víctor Chust, Luis Hernández, Luis Espino, Fali Jiménez, Antonio Blanco, Brian Ocampo, Alejo, Antony Lozano y Álvaro Negredo. DT: Sergio González.

Barcelona: Marc-André ter Stegen, Jules Koundé, Ronald Araujo, Andreas Christensen, Alejandro Balde, Sergio Busquets, Gavi, Frenkie de Jong, Raphinha, Ousmane Dembélé (Ansu Fati) y Robert Lewandowski (Ferran Torres). DT: Xavi Hernández.

¿Dónde juega Barcelona vs. Cádiz?