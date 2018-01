Barcelona vs Celta de Vigo EN DIRECTO ONLINE TV EN VIVO por Gol Tv TDT DirecTv la Copa del Rey

Barcelona vs Celta de Vigo : EN DIRECTO ONLINE TV El cuadro azulgrana enfrenta al equipo celeste este jueves en el Camp Nou por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey . Barcelona está obligado a ganar al Celta de Vigo tras dejar la llave abierta en la ida. (3:30 p.m. hora peruana) (Tv: DirecTv para América) (21:30 horas españolas) (TV: Gol Tv TDT de España)



Barcelona vs Celta de Vigo será un partido fuera de lo común en los últimos tiempos para el cuadro azulgrana, que desde el inicio de la temporada ningún rival ha podido parar su racha de triunfos. No obstante, los celestes lograron plantarle un empate 1-1 en la ida.



El partido Barcelona vs Celta de Vigo pone a prueba la valentía del cuadro del técnico Unzué, que logró dos sendos y loables empates seguidos, nada menos que con los culés y unos días después con Real Madrid (2-2). El primero fue por la ida de la Copa del Rey y el otro por la Liga Santander en tan solo cuatro días.



Un momento extraño de los 'Celtistas' previo al Barcelona vs Celta de Vigo tras ubicarse en los últimos lugares de la Liga español (15°) puede dejar fuera a los azulgranas y acceder a los cuartos de final de la Copa del Rey. Y los culés llegan con cuidado pero gozan del primer lugar de la tabla con amplia ventaja.



Por ello, el DT azulgrana Ernesto Valverde quiere evitar sopresas en casa y evitar el bochorno de ser eliminados ante su afición. Una victoria del equipo de Iago Aspas en el Barcelona vs Celta de Vigo deja fuera a los azulgranas. Además, un empate dos o más goles en el marcador también margina a los culés de la segunda competición de España.

A diferencia del primer partido de la serie Barcelona vs Celta de Vigo, en la que Valverde llevó a su equipo 'B', ahora se la juega por todo o nada y citó a los mejores para el choque de vuelta.



Salvo las lesiones de Samuel Umtiti, Paco Alcácer y Philippe Coutinho, Barcelona pondrá a todos sus titulares, que incluye al tridente en formación: Luis Suárez, Lionel Messi y Dembélé.

💪⚽ Entrenamiento de los jugadores disponibles del primer equipo en el campo Tito Vilanova. También entrenan Aleñá, Jose Arnaiz y Varo del Barça B. Arda hace trabajo específico #FCBlivepic.twitter.com/jdJ2vxpemy — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 10 de enero de 2018

Alineaciones posibles del Barcelona vs Celta de Vigo:



Barcelona: Cillessen; Semedo, Piqué, Mascherano, Digne; Busquets, Paulinho, André Gomes; Messi, Suárez, Dembélé.



Celta de Vigo: Rubén Blanco, F. Roncaglia, G. Cabral, Hugo Mallo, Jonny Castro, D. Wass, P. Hernández, N. Radoja, Iago Aspas, P. Sisto y M. Gómez.

