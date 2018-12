Barcelona vs Celta de Vigo : EN DIRECTO y ONLINE TV El equipo azulgrana se enfrenta al cuadro celeste en el Camp Nou por la fecha 17 de la Liga Santander. Barcelona busca un triunfo ante Celta de Vigo para consolidarse en el liderato de la tabla. (12:30 p.m. hora peruana) (18:30 horas españolas) (TV: ESPN 2 para América) (TV: Bein Sports LaLiga paara España)



El Barcelona vs Celta de Vigo encuentra al cuadro culé en el primer lugar con 34 puntos, tres más que Sevilla y Atlético Madrid. Así, un triunfo en el último partido del 2018 le aseguraría esa condición sin importar otras resultados.



En la previa del Barcelona vs Celta de Vigo el equipo azulgrana consiguió repuntar con tres triunfos seguidos luego de la derrota ante Real Betis y el empate ante Atlético Madrid. Con estos resultados LaLiga sigue apretada en lo más alta y ya quedó en el pasado el amplio dominio culé en el torneo español.



El técnico Ernesto Valverde tendrá que seguir lidiando con las lesiones de cara al Barcelona vs Celta de Vigo. Samuel Umtiti y Thomas Vermaelen son baja por ese motivo. Por ello, Gerard Piqué y Clemente Legle son las únicas opciones en la zaga. Se espera el debut del colombiano y flamamante fichaje Jeison Murillo. Pero el DT apelerá a Lionel Messi y Luis Suárez para resolver el partido en ataque.

Barcelona vs Levante: Tercer Gol de Messi (Fuente: LaLiga | ESPN)

El rival se prepara para el encuentro Barcelona vs Celta de Vigo desde la novena ubicación pero con buenas sensaciones tras mantener el invicto en las tres últimas fechas con dos triunfos ante Huesca y Villlarreal.

Alineaciones posibles del Barcelona vs Celta de Vigo:



Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets, Rakitic, Arthur; Messi, Luis Suárez y Dembélé.

Celta de Vigo : Rubén Blanco; Mallo, Costas, Araujo, Mazan; Brais Méndez, Jozabed, Okay, Boufal; Aspas y Maxi.

Horarios y Canales Tv del Barcelona vs Celta de Vigo por la Liga Santander:

​

Argentina 14:30 ESPN 2

Bolivia 13:30 ESPN 2

Canada 12:30 beIN Sports

Chile 14:30 ESPN 2

Colombia 12:30 ESPN 2

Costa Rica 11:30 SKY Sports

Cuba 12:30 Tele Rebelde

Ecuador 12:30 ESPN 2

El Salvador 11:30 SKY Sports

Estados Unidos 12:30 | 9:30 beIN Sports

Guatemala 11:30 SKY Sports

Honduras 11:30 SKY Sports

México 11:30 SKY Sports

Nicaragua 11:30 SKY Sports

Panamá 12:30 SKY Sports

Paraguay 14:30 ESPN 2

Perú 12:30 ESPN 2

Puerto Rico 13:30 SKY Sports

República Dominicana 13:30 SKY Sports

Uruguay 14:30 ESPN 2

Venezuela 13:30 ESPN 2