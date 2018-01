Barcelona vs Celta de Vigo: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV octavos Copa del Rey

Barcelona vs Celta de Vigo : EN DIRECTO ONLINE TV El cuadro azulgrana enfrenta al cuadro celeste este jueves en el estadio de Balaídos por el partido de ida de los octavos de final de la Copa del Rey. Barcelona, sin Lionel Messi, busca un triunfo ante Celta de Vigo en su camino al título (1:00 p.m.) (TV: DirecTv 610) (19:00 horas españolas) (TV: Bein Sports para España)



El Barcelona vs Celta de Vigo sin Lionel Messi significa un reto para el cuadro que dirige Ernesto Valverde tras las vacaciones de fin de año y sus aspiraciones de asegurar el tercer título en orden de importancia tras la Champions League y la Liga Santander.



Pero el Barcelona vs Celta de Vigo tiene otro ingrediente esperado y es la vuelta del francés Ousmane Dembélé tras una lesión de consideración. No obstante, tal como lo adelantó Valverde podría esperar por algunos minutos desde el banco de suplentes.



Barcelona vs Celta de Vigo, en el caso de los celestes es la oportunidad para mantener su protagonismo en la Copa del Rey, en la que llegó a ubicarse entre los cuatro mejores en las últimas dos ediciones.

Pero la premisa para el cuadro local en Balaídos es llevarse un triunfo y repetir la hazaña en el Camp Nou en el que el Barcelona vs Celta de Vigo quedó empatado a dos goles en la primera rueda de la Liga española.



Barcelona vs Celta de Vigo se vive de una manera intensa y con la fe intacta de los celestes, que ya saben ganarle al cuadro azulgrada y anotarle nada menos que cuatro goles en los sendos triunfos precedentes. Por ello se espera un lleno total del estadio.



Celta de Vigo recupera a Daniel Wass y tendrá a Iago Aspas como pieza clave para dañar al Barcelona junto a Maxi Gómez. Pondrá lo mejor que tiene.



Barcelona llega motivado tras su triunfo en el clásico español en el mismo Santiago Bernabéu. Se suma la racha de 25 partidos sin conocer la derrota y el liderato absoluto de la liga. La ausencia por descanso será la de Lionel Messi. Los culés no contarán con Samuel Umtiti y Paco Alcácer, ambos lesionados.

🔊 Valverde: "Estamos muy contentos con el regreso de @Dembouz, es positivo para nosotros. Nos ayudará, pero tenemos que ir con calma" #CopaBarçapic.twitter.com/pNBWDP6Msc — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 3 de enero de 2018

Alineaciones posibles del Barcelona vs Celta de Vigo:



Barcelona : Cillessen; Semedo; Piqué, Vermaelen, Jordi Alba; Sergio Busquets, Rakitic, Iniesta, Paulinho, Aleñá y Luis Suárez.



Celta de Vigo: Sergio Álvarez; Hugo Mallo, Sergi Gómez, Cabral, Jonny; Wass, Lobotka, Hernández, Pione Sisto; Aspas y Máxi Gómez.

