Barcelona vs Celta de Vigo EN VIVO Con Dembélé, se enfrentan por la Liga Santander

Barcelona vs Celta de Vigo : EN VIVO ONLINE TV El equipos azulgrana enfrenta al cuadro celeste este sábado en el estadio Abanca de Balaídos por la fecha 36 de la Liga Santander. Barcelona choca ante Celta de Vigo pensando en las semifinales de la Champions League. (1:45 p.m. hora peruana) (TV: DirecTv para América)



El partido Barcelona vs Celta de Vigo será preámbulo de los azulgranas del choque decisivo por la revancha de las semifinales de la Champions League ante Liverpool del próximo martes.



El técnico Ernesto Valeverde tras conseguir con anticipación el título de la Liga Santander, optó por un once titular alternativo, con muchas rotaciones, con miras al encuentro Barcelona vs Celta de Vigo en calidad de visitante.



Sin embargo, la presión del encuentro Barcelona vs Celta de Vigo, estará en los locales que necesitan un triunfo en su camino a la salvación de la categoría, que disputa con Real Valladolid, Levante y Girona.



Para el equipo celeste ganar el duelo Barcelona vs Celta de Vigo, le permitiría mantener, o incluso aumentar, su ventaja de dos fechas para el final de la Liga Santander, además de una inyección de moral antes de visitar al Athletic Club de Bilbao, que busca su clasificación a la Europa League.



El técnico 'Celtista' Fran Escribá podrá contar con goleador Iago Aspas, recuperado de una lesión, y con Okay Yokuslu, quien cumplió su fecha de suspensión.

Video: Gol 3 de Barcelona

En cambio, Valverde no convocó a ocho de sus titulares pensando en la vuelta de semifinales de la Champions League ante Liverpool. Se quedarón fuera de la lista Ter Stegen, Sergi Roberto, Gerard Piqué y Jordi Alba. Además de los volantes Sergio Busquets e Ivan Rakitic. También descansan Lionel Messi y Luis Suárez. Pero el DT azulgrana confía en sus canteranos Iñaki Peña, Moussa Wagué, Álex Collado y Riqui Puig.



Los 18 convocados para jugar contra el Celta son: Cillessen, Iñaki Peña, Semedo, Lenglet, Umtiti, Murillo, Vermaelen, Todibo, Wagué, Riqui Puig, Arthur, Arturo Vidal, Coutinho, Aleña, Collado, Malcom, Dembélé y Boateng.



El Barcelona afrontará el partido casi sin titulares, los cuales disfrutarán de un descanso con vistas al partido del martes en Liverpool, en el que buscarán clasificarse para la final de la Liga de Campeones.



Tras la paliza física del partido de ida contra el Liverpool el miércoles en el Camp Nou (3-0) y, sobre todo, al haberse proclamado ya campeón de Liga el fin de semana pasado, los tres encuentros del campeonato que le restan al equipo de Ernesto Valverde pesan como un inconveniente.

Con desafíos en la agenda inmediata como el choque contra el Liverpool y la final de la Copa del Rey frente al Valencia el 25 de mayo, un fin de semana después de que concluya la Liga, el Barcelona echará mano de su banquillo para sacar adelante los tres partidos que le quedan en la competición (Celta, Getafe y Eibar).



Esta será la segunda vez en pocas semanas que el Barcelona recurrirá a sus menos habituales, después de que tras vencer al Atlético de Madrid (2-0) y encarar el título de Liga y ante el reto de eliminar en cuartos al United, visitó el Alcaraz con medio equipo de suplentes para medirse al Huesca.



Si bien en Huesca Valverde mantuvo a Ter Stegen en la titularidad, el neerlandés Jasper Cillessen se perfila para el once inicial, con una defensa poco utilizada pero que podría contar con Jean-Clair Todibo, Mousa Wagué, el colombiano Murillo y un Samuel Umtiti que ha visto cómo le ha sacado de la titularidad su compatriota Clément Lenglet. El belga Vermaelen también aparece como opción para el lateral izquierdo.



En la medular, dependiendo de la idea que tenga Valverde para Liverpool, la duda estriba en si el brasileño Arthur Melo tendrá minutos en Vigo, después de ver el partido de la Champions el miércoles desde el banquillo, por una apuesta del técnico por alinear a Arturo Vidal. Carles Aleñá y Riqui Puig, que ya fueron utilizados en Huesca, se presentan también como candidatos a salir en el once contra el Celta.



Delante, la munición la podrán muy probablemente Malcom Filipe Silva de Oliveira y Kevin-Prince Boateng, y formaría el trío atacante el francés Ousmane Dembélé, aún sin ritmo como lo ha demostrado el los últimos partidos que ha aparecido desde el banquillo.

Alineaciones posibles del Barcelona vs Celta de Vigo:

Barcelona : Cillessen; Wagué, Todibo, Umtiti, Vermaelen; Aleñá, Arthur, Riqui Puig, Malcom, Prince y Dembelé.

Celta de Vigo : Rubén Blanco; Hugo Mallo, Cabral, Araujo, Olaza; Brais Méndez o Bodebouz, Okay, Lobotka, Boufal; Aspas y Maxi Gómez.



