Barcelona vs Celta de Vigo EN VIVO Hora y canal para ver encuentro por fecha 13 de LaLiga

Barcelona vs Celta de Vigo EN VIVO EN DIRECTO. 'Culés' reciben este sábado a los 'Celestes' en el Estadio Camp Nou por fecha 13 de LaLiga de España. El partido arrancará a las 3:00 p.m. de Perú (ver abajo más horarios) por la señal de ESPN para Latinoamérica (En España por Movistar LaLiga, Mitele Plus, Movistar+ y Movistar Laliga).



¿Vas a seguir el Barcelona vs Celta de Vigo vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Barcelona de Lionel Messi atraviesa un duro momento de resultados. No gana hace 2 partidos (1 por Liga y otro por Champions League) y empieza a preocupar a sus hinchas. Ahora se miden con Celta de Vigo por el torneo doméstico.

Barcelona vs Celta de Vigo: Horarios del mundo



México / 2:00 p.m.

Perú / 3:00 p.m.

Colombia / 3:00 p.m.

Ecuador / 3:00 p.m.

Estados Unidos (Miami) / 3:00 p.m.

Venezuela / 4:00 p.m.

Bolivia / 4:00 p.m.

Uruguay / 5:00 p.m.

Paraguay / 5:00 p.m.

Chile / 5:00 p.m.

Argentina / 5:00 p.m.

​Brasil / 5:00 p.m.

España / 9:00 p.m.



Pese a crisis de resultados, Barcelona marcha líder de LaLiga con 22 puntos, lo mismo que Real Madrid, que juega más temprano. 'Azulgranas' están obligados a ganar en casa para no caer en la tabla de posiciones. Ojo: todavía tienen partido pendiente con los 'blancos' en el Camp Nou.

Barcelona, que tendrá a Lionel Messi, Ansu Fati y Antoine Griezmann en la delantera, recupera a Luis Suárez, quien entró a convocatoria y podría regresar frente a Celta de Vigo tras superar lesión.



Celta de Vigo, por su parte, atraviesa otro presente. Se ubica en la casilla 18 de LaLiga con 9 puntos. Acumula 4 derrotas al hilo. La última vez que visitaron la cancha de Barcelona cayeron 2-0 (2018).



Barcelona vs Celta de Vigo: Alineaciones probables



Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Junior, Arthur, Busquets, De Jong, Ansu Fati, Messi, Griezmann.



Celta de Vigo: Blanco, Mallo, Aidoo, Araujo, Okay, Lobotka, Méndez, Aspas, Suárez, Fernández.